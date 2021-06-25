Datça açıklarında 15 kaçak göçmen kurtarıldı

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Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 15 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, bugün saat 04.30 sıralarında Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 15 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyaya çıkarılan kaçak göçmenler sağlık kontrollerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2021-06-25 22:23:38



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