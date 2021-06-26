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Yumurtlayan horoz şaşkına çevirdi Milyon dolarlık horoz yumurtası görenleri şok etti

İHA

Yumurtlayan horoz şaşkına çevirdi Milyon dolarlık horoz yumurtası görenleri şok etti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 6 kez yumurtlayan horoz görenleri şaşkına çevirdi. Çiftlik sahibi Adnan Akar ise horozun şifalı bitki kökleri ve tohumlara beslendiğini ve yumurtasının milyon dolar değerinde olduğunu ifade etti.
Bodrum’da bitkisel ilaç üreten bir firma sıfır atık projesi kapsamında fabrikadan çıkan şifalı bitkilerin posalarını, şifalı kökleri atmak yerine Milas Bodrum yolunda bulunan Arge çiftliğine götürerek tavuklara yedirmeye başladı. Özel bir sistemle tavuk yemine dönüşen şifalı bitkiler, kökler ve yağlı tohumları yiyen tavuklar her gün yumurtlamak yerine 4 gün ila 6 gün arasından yumurtlamaya başladı. Şifalı yumurta elde etmek için özel kafeslerde hiçbir canlının giremeyeceği şekilde kümes yapan Adnan Akar tavukları sadece şifalı bitkiler, kök ve tohumlarla besliyor.
Horoz bile yumurtladı
Kimsenin girmediği sadece personelin yem vermek için girdiği kümeste çiftlik çalışanları çok küçük bir yumurta buldu. Bunun üzerine araştırma yapan Akar, yumurtanın horoz yumurtası olduğunu öğrendi. Ölmeden önce yada yılda 1 kez yumurtlayan horozların yumurtladığını öğrene Akar, daha sonra 5 kez daha horozun yumurtladığını gördü. Bunun üzerine horozu tek başına olacağı bir kümese alan Akar, o kümeste de yumurta ile karşılaşınca şaşkınlığını gizleyemedi. Yumurtanın değerinin ise bir kaç milyon dolar olduğu öğrenildi.
Şifalı yumurta üretecek
Şifalı bitkilerden, şifalı köklerden ve şifalı tohumların yararlı etken maddelerini tavuklara yedirmeye yediren Akar, özel bir sistemle fabrikasından çıkan tüm şifalı bitkilerin, köklerin ve tohumları çiftliğinde tavuk yemine çevirerek tavuklara yediriyor. Kümesin tüm çevresini ve üst kısmını tellerle çeviren Akar tavukların başka bir ürün yemesine de engel oldu. Tavukların 2’inci nesline ulaşan Akar, tavukların 3’üncü neslinde şifalı yumurtalar üretmeye başlayacağını açıkladı.
İMMUNAT Bitkisel İlaç firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Akar Horoz yumurtası il karşılaşınca şaşırdığını ifade ederek “Bir tavuk ve tavuktan çıkan yumurtayı herkes bilir. Tavuklarımızı fabrikamızda bitkilerin posaları ve yağlı tohumlarımızla besliyoruz. Şifalı bitkilerimizle besliyoruz. Bu besleme esnasında onlardan doğal yumurta elde ediyoruz. Bu aşamada bizde bir sürpriz ile karşılaştık. Besleme yöntemimiz, tarzımız yada beslediğimiz maddeler horozlarda da yumurta ile karşılaşmamıza sebep verdi. Yaptığımız araştırmalarda horozların yılda 1 kez yada ömürleri boyunca 1 kez yumurta yaptıklarını hatta bunu sakladıklarını ve akabinde öldüklerini araştırdık. Bizdeki horoz 6’cı kez yumurtladı ve halen yaşamaktadır” dedi.
Sıfır atık projesiyle başladı
Sıfır atık projesine katkı sağlamak için fabrikadan çıkan bitkilerin posalarını atmak yerine tavuklara yem olarak vermeye başladıklarını açıklayan Akar, “Bizim amacımız fabrikamızdaki yağlı tohum ve atık malzemeden sıfır atık projesinde değerlendirme ile başladı. Bu malzemeleri tavuklarda gıda olarak kullandık. Tavukları çörek otu, kudret narı tohumları, kenevir tohumundan sıkılmış olan posalar, keten tohumu, bazı bitkisel karışım tohumları ve birçok benzeri bitki posları, ,tohumları, karışımlar, hatta şifalı bitkilerimiz gurubu içerisinden de kattığımız bitkilerle besin kaynağı yapmak istedik” ifadelerini kıllandı.
Şifa yumurtlayan tavuk üretecek
Tavuk yumurtasından şifa elde etmeyi planlayan Akar “Buradaki projemiz aslında çift sentez yumurta projesiydi. Şifalı bitkilerle, kökler ve tohumlarla yumurta kalitesini yükseltmek, ilaç etken maddesi gibi yararlı etken maddeler gibi şifalı etken maddeler gibi maddelerin yumurtaya geçişini sağlamaktır” şeklinde konuştu.
Milyon dolarlık yumurta
Horozun yumurtasının oldukça küçük ve içinde sarısının olmadığını ifade edene akar “Horoz yumurtası oldukça küçük ve içi boş, sarı kısmı bulunmayan embriyolojik olamayan bir yumurtadır. Geleneksel bilgilere göre oldukça da pahalı bir yumurta. 40 yılda birkaç milyon dolar ettiği söylenen bir yumurta. 40 yılda içerisinde tuhaf bir jel oluşurmuş o yüzden oldukça da değerli imiş diye duyduk. İçerisinde kaygan bir madde var ve zaman içerisinde jöle kıvamına geliyor. Oldukça hafif ve küçük bir yumurtadır horoz yumurtası. Bu yumurtalardan bir civciv çıkmıyor. Horozun yumurtlama sebebi ise horoz neslinin devamı için yumurtlar deniyor, ölümü yaklaştığı için yumurtlar deniyor. Hayatından 1 kez alışkanlığından dolayı yapar deniyor. Eski dönemlerde bir haberin müjdecisi olduğu için horozun yumurtladığı söyleniyor. Çok farklı söylentiler var. Bize bazı cami imamlarından da o mukaddes bir horoz ona iyi bakın gibisinden haberlerde geliyor. Horoz yumurtası olup olmadığını anlamak için başka bir kümese koyduk horozu 6’ıncı yumurtayı da tek başına kapalı bir kümeste yaptı. Bizde araştırma yaptık. Bir horozun 6 kere yumurtladığı hiç görülmemiş. Horoz tavuklarla birlikte ayrı izole bir bölgede iken yumurtlamaya başladı. İlk yumurtayı yaptıktan sonra izlemeye aldık. 5’inci yumurtayı bıraktıktan sonra ayırdık horozu tavuklardan tekrar yumurtladı. Bu alışkanlığını devam ettirebilir. Biz şuan kadar horozun çoktan ölebileceğini düşünmüştük ama hiç ölmek gibi bir niyeti de yok gibi” dedi.
Tavuklara şifalı bitkiler yedirdiğini de sözlerine ekleyen Akar “Şifalı bitkiler kökler veya tohumlar içerisinde buluna etken maddeleri tavuğa yedirerek tavuğun bunu embriyolojik canlı neslinin devamı olan yumurtaya geçişini sağlamak. Biz insan olarak bu yumurtayı tükettiğimizde de bizden 1 önceki safa da ayrıştırılmış, etken maddeleri başka bir embriyolojik canlı tarafından muhafaza edilmiş olduğundan dolayı da direk geçişini sağlayacağız insan bedenine. Birinci sentez ile uğraşmayacağız biz buna çift sentez diyoruz. Bizden önce çok güçlü bir yumurta haline gelmiş gıda ürününe dönüştürme projesi. İlerleyen safhalarda yararlı etken maddeleriyle ilgili özellikle yumurta üzerinden bu projelerin geliştirilmesini amaçlıyoruz. Örneğin bazı sağlık sorunlarıyla ilgili şifalı bitkileri ayrıştırarak o kümeste buluna tavuklara bu yemleri yedirerek o sağlık sorunu olan insan o yumurtayı tavsiye etmek. Diğer sağlık sorunu olan insana da ona yarayacak olan şifalı bitkileri yedirdiğimiz tavuk yumurtasını tavsiye ederek sağlık sorunlarının çözümüne destek sağlamak doğal yöntemlerle. Burada bulunan otlar, kökler aktar ve çok sekiden bulunan şifahane mantığı ile hazırlandı. Buradaki amacımız doğa ile entegre olarak neler yapabiliriz. Biz şu anda tavuklarımızdan elde ettiğimiz yumurtalarla tavukların 2’inci nesline geçtik. Şimdi 3’üncü nesille de geçiş yapacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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