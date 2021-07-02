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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Kanal Temiz” teknesi Dalyan'da temizliğe başladı

İHA

“Kanal Temiz” teknesi Dalyan'da temizliğe başladı

Muğla’nın, Dalyan Kanallarında gönüllü olarak temizlik faaliyetinde bulunan çevrecilerin de kullanımına sunulmak üzere, kanal temizliği için yüzde 80 yerli üretim olan, güneş enerjisi ile çalışan “Kanal Temiz” teknesi hizmet vermeye başladı.

Dalyan’da kanal ve çevre temizliğinde kullanılacak olan güneş enerjisi ile çalışan “Kanal Temiz” teknesi hizmete başladı. Teknenin hizmete başlaması nedeniyle bir tören düzenlendi. Törene Muğla Vali Vekili Caner Yıldız, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, Ula Belediye Başkanı Özay Türkler, Ortaca MHP İlçe Başkanı Kaan Çakır, Dalaman Ak Parti İlçe Başkanı Şefik Oğuz, sivil toplum ve dernek temsilcileri ile çevreci vatandaşlar katıldı.

Törende ilk olarak söz alan Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, “Bugün burada geleceğimizi kurtarmak, gelecek yarınlarımıza temiz yaşanabilir bir çevre sunmak, Dalyanımıza daha temiz bir hale getirmek için projelendirdiğimiz kanal temiz teknemiz için toplanmış bulunmaktayız” dedi.

Dalyan’da gönüllü olarak temizlik çalışmaları yürüten kurum ve kişilere teşekkür eden Ortaca Belediye Başkanı, “Bizde Ortaca Belediye Başkanlığı olarak bölge halkımızın sesine kulak vererek, çevreye duyarlı, Dalyan kanalı temizliği doğaya zarar vermeyen solar tekne projesine imza attık. Bu teknemiz yaşanabilir bir Dalyan için hizmet sunacak” dedi.

Dalyan Sebze Pazaryeri’nin üzerinin kapanması için projenin sonuna geldiklerini belirten Alim Uzundemir, “Asıl en büyük proje, görseli ile büyük heyecan oluşturan yaklaşık maliyeti 42 milyonluk yatırımı ile başlayacak olan Dalyan Kanalı 2 Etapla Kıyı ve Meydan projemiz, Bakanlığımız tarafından onaylandığının müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Kanal Temiz teknemizin tüm teknik ve motor tesisatının sponsoru olan ve bölgemizin temiz kalması, daha yaşanabilir bir kent olması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan şirket yetkililerine ve iş adamı Özleyiş Çakır’a huzurlarınızda teşekkür ediyorum” dedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil ise bakanlığın korunan alanlarda çok hassa olduğunu belirterek, “Bu hassasiyetimizi 2 sene içindeki görevimde de başkanımla beraber paylaştım. Bize her zaman bununla ilgili hep olumlu tepkiler vererek bizimle beraber yürüdü. Buralar dünya üzerinde emsali olmayan bölgeler. Her kullanıcının burada çok dikkatli olması gerekiyor. Kanalın kullanımında, mevcut yapılaşmalarda, buna benzer uygulamalarda. Daha burada yapacak çok iş var. Başkanımla bu elektrikli tekneyi 11,5 senedir konuşuyoruz. İnşallah buradaki mevcut temizleme teknemiz tüm kanaldaki teknelere örnek teşkil eder. Tüm kanaldaki teknelerimizi elektrikli güneş panelli ve bize yakışır bir hale getirir” dedi.

Muğla Vali Vekili Caner Yıldız ise kanaldaki elektrik teknenin devreye girmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Bunu diğer tekneler örnek olmasını arzu ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından teknenin sponsoru olan Özleyiş Çakır ile bugüne kadar gönüllü olarak kanal temizliği yapan Maria Jonker, Mark Henshav, Seray Söylemez, John Tomlinson, İskender Erkan Toz, zerrin Erçin, Conny Engin, Hüseyin Karabulut ve Niyazi İnce’ye teşekkür plaketi sunuldu.

Daha sonra gönüllüler tekne ile çevre temizliği yaptı
Tekne hakkında bilgi veren, teknenin sponsoru Özleyiş Çakır teknenin güneşten aldığı elektriği aküde depoladığını ardından da motora aktararak teknenin hareketini sağladığını belirterek, “Üzerinde 10 kw’lık Dc sonsuz çalışabilen motorumuz var. Elektrik akımını çok az çeken manyetik bir sistem var. Bakım gerektirmeyen, 20 yıl ömrü olan bir elektrik motoru, karbon solunumu yok, sintine yok. Bu teknenin gün olduğu sürece yol sorunu yok. Normalde biz üzerindeki aküyü güneş yokken 46 saat arası hesapladık. Güneş varken bu süre daha da artıyor. Üzerindeki akülerin şarjı, harcadığı enerjinin yüzde 50’sini karşılıyor ve yerlilik oranı da yüzde 80” dedi.

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