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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum’da otluk ve makilik alanda yangın çıktı

İHA

Bodrum’da otluk ve makilik alanda yangın çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir bölgedeki otluk ve makilik alanda çıkan yangın, paniğe neden oldu. Alevler, itfaiye ve mahalleli tarafından söndürüldü.
Gümbet Mahallesi’ndeki sitelerin arasındaki otluk ve makilik alanda yangın çıktı. İddiaya göre yol kenarındaki otluk alana sigara atılmasından dolayı başlayan yangın, rüzgarın da etkisi ile hızla büyüdü. Alevleri fark eden bölgedeki sitelerin görevlileri, yangını bahçe hortumlarıyla söndürmeye çalıştı. Kendi imkanları ile yangını söndüremeyen vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, zabıta ekipleri, Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği gönüllüleri ile vatandaşlar, yoğun çaba sonucu alevleri evlere ulaşmadan söndürdü. Kısa süreli paniğe neden olan yangında yaklaşık 2 dönüm otluk alan kül olurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Vatandaşları duyarlı olmaya davet etti
Yangına ilk müdahale eden bölgedeki sitenin görevlisi Cuma Arslan, “Bizim sitenin yan tarafında bir yangın çıktığını gördük. Sitede oturan arkadaşlarla hızlı şekilde müdahale ettik. Büyük ihtimalle buradan geçenler sigara attılar. Biraz daha duyarlı olmalarını diliyorum. Sitelere sıçrayabilirdi, daha büyük bir şey olabilirdi. İtfaiye görevlileri de güzel önlem aldılar, soğutma yapıyorlar. Vatandaşlarımız biraz daha duyarlı olurlarsa seviniriz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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