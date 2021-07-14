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Üniversiteden bisiklet etkinliği

İHA

Üniversiteden bisiklet etkinliği

Muğla Sıtkı Koçman Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, öğretim görevlileri ve bisiklet sevdalıları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ‘Bisikletliler buluşuyor’ etkinliğinde bir araya geldi.
Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde toplanan etkinlikte katılımcılar Cumhuriyet Caddesi, Uğur Mumcu Bulvarı, Muğla Çevre Yolu, Marmaris Denizli Kavşağı, Uğur Mumcu Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Anıtı önünde etkinliği sonlandırdılar.

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