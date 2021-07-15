Datça'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği



Mehmet ÇİL/DATÇA, (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Datça ilçesinde, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla düzenlenen etkinlikteşehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim okundu.

Datça'da, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle, Kazım Yılmaz İlkokulu bahçesinde tören düzenlendi. Törene, İlçe Kaymakamı Mesut Çoban, kamu kurum idarecileri ile vatandaşlar katıldı. Tören, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törene katılanlara, Türk bayrakları dağıtıldı, şehitlerin ruhuna Kur'an-ı Kerim okundu.

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Datça Kaymakamı Mesut Çoban törende yaptığı konuşmada, "15 Temmuz gecesi milletimize, devletimize, istikbalimize ve istiklalimize, onurumuza, milli iradeye, geleceğimize kast eden Fettulahçı terör örgütü üyelerinin darbe girişimi, Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde aziz milletimiz, kahraman güvenlik güçlerimiz ve kamu görevlileri bir olarak o karanlık geceyi sabaha aydınlık bir şekilde kavuşturmuştur" dedi.

15 Temmuz belgeseli ve sinevizyon gösterisi ile devam eden törende, bir öğrenci tarafından 15 Temmuz konulu bir şiir okundu.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle, Datça Genclik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından U12, U13 ve U14 takımları arasında düzenlenen futbol turnuvasında birinci olan takımlar ile badminton turnuvasında dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi. Anma töreni, 15 Temmuz şehitleri anısına lokma dağıtımı ile sona erdi.

DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2021-07-15 23:19:42



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