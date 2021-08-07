Tahliye edilen evden çıkardıkları Ayşe Nine'yi görmeden dönmek istemediler

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Akçakaya köyünde yalnız yaşayan 86 yaşındaki 6 çocuk sahibi ve yürüyemeyen Ayşe Yılmaz tahliye edilen evinden oğlunun sırtında ve Düzce’den gelen 112 Acil sağlık ekiplerinin kollarında ambulansa bindirilip Çamköy Mahallesindeki torununun evine getirildi.

İşitme ve yürüme sorunu olan yaşlı kadının oğlu ve gelini de aynı mahallede oturdukları için kızlarının evine geldiler. Umke görevlisi Düzce 112 Acil Sağlık çalışanları görev sürelerinin dolması sebebi ile güvenli bölgeye taşıdıkları Ayşe Nine'nin sağlık durumunu görmek ve vedalaşmak için yaşlı kadını naklettikleri evde ziyaret ettiler.

Ayşe Nine’nin gelini Aysun Yılmaz, "Yardımcı olanlardan Allah razı olsun. Allah ellerine ayaklarına taş değdirmesin, yangından koşturdular geldiler bizi kurtardılar. Evimizin yolu yok doktora götürürken bile sırtımızda götürüyoruz, evlerimiz yandı. Her şeyimiz gitti. Bilmiyoruz ne olacak, evimiz köyümüz ne durumda kocam şeker hastası, diyaliz hastası tedavisi var. Kaynanam romatizmadan 15 yıldır yürüyemiyor, kulakları duymuyor. Hangi birine üzüleceğimizi bilemedik" diye konuştu.

Ayşe Nine ile aynı ismi taşıyan torunu ise "Yangından kaçtılar burada kalıyorlar, başımın üstünde yerleri var’’ dedi.

Annesi ile 50 metre mesafede birlikte yaşadıkları köylerinden tahliye edilip kızlarının evine gelen 58 yaşındaki Nail Yılmaz "Yangından dolayı güvenlik güçleri evleri boşaltın dediler buraya geldik. Evleri kurtardık dediler ama tabi bilemiyoruz gidemediğimiz için" diyerek yaşadığı endişeyi dile getirdi.

UMKE ve 112 acil sağlık görevlisi Fatma Deniz Bulut, ’’Düzce 112'de görev yapıyorum. Bir haftadır afet bölgesinde görev yapıyoruz ekibimle birlikte. Akçakaya Köyü'nde tahliye işlemleri için destek sağlarken bir ihbar geldi yürüyemeyen bir vatandaş evinden tahliye edilecek diye, arazi ambulansı aracımız ile belli bir noktaya kadar gittik ancak evin önüne kadar yol olmadığı için yürümek zorundaydık. Ayşe teyzemize ulaştık, oğlunun onu taşımasını istediği için biz de koluna girerek destek verdik ve aracımıza alarak güvenli bölgede olan torununun evine yerleştirdik. Görev süremiz bitti ama ben gitmeden görmek istedim çünkü yaşlı insanlar evlerinden ayrılmaları zor oluyor bu da beni duygusal anlamda etkiledi. Düzce’ye gitmeden nasıl olduğunu görmek ve vedalaşmak istedim" dedi.

Düzce 112 Acil Sağlık ekibi görevlisi Zuhal Yeşildal ise "Bize anons geldiğinde hemen Ayşe Teyzeye yardım için yola çıktık. Teyzemizi almaya giderken elini kesim motoru ile yaralamış bir vatandaşımız denk geldi. Ben ona müdahale ettim. Arkadaşlarım da yaşlı teyzemizi getirdiler. Düzce'ye dönmeden vedalaşmak istedik" şeklinde konuştu.

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