Mazı yolunda tekrar alevler yükseldi

Bodrum’un Mazı Mahallesi yolunda tekrar alevler yükseldi. İş makinesi yangını söndürmek için alevlerle mücadele etti.
3 gün önce yangının son bulduğu Bodrum’un Mazı Mahallesi yolunda tekrar alevler yükseldi. Yanan bölgenin hemen yanında çıkan yangına ilk etapta iş makineleri kontrol altına almaya çalıştı. Bir kepçe alevlere dalarak büyük cam ağaçlarını alevlerin arasından çıkardı. Yol kenarında bulunan çam ağaçları daha önceden alevlerin karşıya sıçramaması kesildiği için yangın yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alındı. Alevler ise metrelerce yükselmesi karşı olmana sıçramasından dolayı vatandaşlar ise korku dolu anlar yaşadı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.