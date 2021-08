Başkanlardan yangın bölgesinde inceleme Başkan Oktay: "Yangında gösterdikleri dayanışma ile Türk halkı ile bir kez daha gurur duydum"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) Üyesi Gizem Özcan Sayar ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile birlikte yanan bölgelerde incelemelerde bulunan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Bu yangında dayanışma kültürünün yaşadığını, zor zamanda hemen bir araya geldiğimizi gördük. Ben bir kez daha Türk halkı ile gurur duydum. Herkese tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, CHP Parti Meclis Üyesi Gizem Özcan Sayar ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile birlikte yanan bölgelerde incelemelerde bulundu. Armutalan, İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Turgut, Hisarönü ve Yeşilbelde’de gerçekleştirilen incelemelerde yangından zarar gören vatandaşlarla da görüşüldü. Vatandaşların talepleri ve yaşadığı sıkıntıları dinleyen heyet bir basın açıklaması yaptı.



"Kimin ne ihtiyacı varsa oradayız"

“Her geçen gün yaralarımızın ne kadar büyük olduğunu görüyoruz” diyerek sözlerine başlayan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Hızlı bir şekilde gerekli müdahaleleri yapıp yaralarımızı saracağımızı her zaman ifade ettik. Hiçbir zaman umudumuzu kaybetmedik. Sürekli vatandaşımızın, köylümüzün yanındayız. Nerede, kimin ne ihtiyacı varsa; var gücümüzle onların bu ihtiyacına karşılık vermeye çalışıyoruz. Sağ olsun bu anlamda gönüllerimizin de büyük katkısını görüyoruz. Halkımız bu yangında dayanışma kültürünü bir kez daha fazlası ile gösterdi, ben bir kez daha Türk halkı ile gurur duydum. Herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Yangın çalıştayı düzenlenecek

CHP PM Üyesi Gizem Özcan Sayar ise dünyanın dört bir yanından misafirlerin geldiği yeşil Marmaris’in 8 gün süren bir felaketi yaşadığını belirterek, “Bu felaketin ardından artık toparlanma sürecine girdik. Yaralarımızı belediyelerimizin desteği ile hep birlikte sarıyoruz. Biz her zaman yöre halkının yanındayız. Yaralarımızı sarıp ormanlarımızın da tekrar yeşilleneceği günleri görmek umuduyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadesini kullandı.



"Yanan ormanları görünce yüreğimiz bir kez daha yanıyor"

Yanan ormanları görmenin her seferinde yüreklerini bir kez daha yaktığını kaydeden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise bu derece büyük alanın yanmasına ve yerleşim yerlerinin çok yakın olmasına rağmen en az hasarın oluşmasının sevindirici olduğunu söyledi. Normal şartlarda orman kendi haline bırakıldığında 2 senede tekrar filizleneceğini ve ağaçların büyümeye başlayacağını ifade eden Gürün, “Ama buranın tekrar orman olabilmesi, ekosistemin oluşabilmesi için çok uzun bir süre lazım. Ekosistemi daha erken hayata geçirebilmek için neler yapabileceğimizi de 28 Ağustos’ta yapacağımız yangın çalıştayında uzmanlarla konuşacağız” dedi.

