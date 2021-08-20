Fethiyespor'a forvet takviyesi

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FETHİYE, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'un iddialı takımlarından Fethiyespor, son olarak Çarşambaspor'da oynayan forvet Serhan Yılmaz'ı kadrosuna kattı. Geçen sezon Çarşambaspor formasıyla ligde 10 gol atan 26 yaşındaki Serhan, kariyerinde 24Erzincanspor, Artvin Hopaspor, Darıca Gençlerbirliği, 1461 Trabzon, Batman Petrolspor, Kocaeli Birlikspor, Elazığ Belediyespor ve Gaziantepspor formalarını da terletti.

Tecrübeli golcü, yeni takımının Kocaeli Kartepe kampına katılacak.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye DHA

2021-08-20 11:09:46



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