Uçak’tan 30 Ağustos mesajı Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, Ağustos ayının Türk milleti için zafer ayı olduğunu söylerken, 30 Ağustos’un Anadolu’nun ebedi vatan oluşunun zaferi olduğunu açıkladı.

Eğitim BirSen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak bu yıl 99’uncu yılını kutlanan 30 Ağustos’un sadece bir kutlama günü olmadığını, içerisine sığdırdığımız zaferlerle tarihimizde ayrı bir sayfa açılar sıra dışı bir ay olduğunu söyledi.

Uçak yaptığı yazılı açıklamada, “Gazi Mustafa Kemal önderliğinde, ordumillet kenetlenmesiyle kazanılan 30 Ağustos Zaferi de, bu süreçteki tarihî dönemeçlerden birini ifade etmektedir. İstiklal Savaşı’nın en önemli aşamasını oluşturan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde, milletimiz ve ordumuz, adeta imkânsızı başararak, başka milletlere de örnek olacak bir zafere imza atmıştır Tarihimiz, ecdadımızın uğrunda büyük bedeller ödeyerek kazandığı destansı zaferlerle doludur. 30 Ağustos, millet olarak zulme direnmenin, ezelden beri esarete karşı çıkmanın adı; kadim tarihimizde müstesna bir yeri olan önemli zaferlerden biridir. Ağustos ayı bizim için hep zafer ayı olmuştur. Aziz milletimiz; Malazgirt, Kosova ve Mohaç zaferlerini de hep bu ayda kazanmıştır. Malazgirt’le kapıları bize açılan Anadolu’nun ebedi vatanımız olduğunun tüm dünyaya ilanı 30 Ağustos Zaferi’yle olmuştur. Tarihi boyunca savaşını ‘ya istiklal ya ölüm’ parolasıyla veren milletimiz, hiçbir esaret ve tahakküme teslim olmamış, ‘zafer benim karakterimdir’ anlayışını her daim yaşamış ve yaşatmıştır. Millet olarak, iman ve cesaret en büyük şiarımız olmuştur, olmaya da devam edecektir. Tarih boyunca egemenliğimiz ve istiklalimiz için verdiğimiz mücadele, inanç, azim ve cesaretinden hiçbir şey kaybetmeden günümüz emperyalistlerine karşı da sürmekte; zaferlerimiz, dünyanın birçok yerinde işgal ve sömürüye karşı sürdürülen özgürlük mücadelesine örnek ve ilham kaynağı olmaktadır. Bu zaferlerin çocuklarımızın zihnine nakşedilmesi, gençlerimizin bunu tevarüs etmesi için eğitim, kültür ve sanat alanında hepimize ödevler düşmektedir. Eğitim BirSen olarak, milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, bu vatanı korumak için canlarını feda eden şehitlerimizi minnet ve duayla yâd ediyoruz” dedi.

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