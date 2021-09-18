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Yangın sonrası Marmaris'te doğa, yeniden canlanıyor

DHA

Yangın sonrası Marmaris'te doğa, yeniden canlanıyor


Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 13 bin 650 hektar ormanlık alanı küle çeviren yangının üzerinden 50 gün geçti. Yanan alanlarda incelemelerde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, maki türlerinin yeşerdiğini belirterek, yangından az etkilenen bölgelerde canlı türlerinin görülmeye başladığını söyledi.
Marmaris'in İçmeler yolu üzerindeki Armutalan Mahallesi Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, 29 Temmuz günü saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, kuru otların tutuşması ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Sık kızılçam ağaçlarıyla kaplı İçmeler, Osmaniye ve Turunç mahallelerindeki ormanlık alanlarda kozalakların patlayıp, fırlamasıyla yangın büyüdü. Havadan ve karadan gece-gündüz söndürme çalışmasıyla 9'uncu günde yangın söndürüldü.
Tamamen ve kısmen yanan bazı ormanlık alanlarda bitkiler 50 günde boy vermeye başladı. Marmaris-İçmeler yolunun 11'inci kilometresinde kül olan Pamucak mevkisi civarındaki yerleşim alanlarına yakın orman yerlerini, yeşil bitki örtüsü sarmaya başladı. İlçenin 34 kilometre kırsalında yangından en çok etkilenen Osmaniye-Bayır mahalleleri arasında, yanan alanlarda kısmen zarar gören kızılçam ağaçlarının dibinde ve çevresindeki filizlenmeler dikkat çekti.
'FİLİZLER BÜYÜMEYE BAŞLADI'
Yanan alanlarda inceleme yapan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, "Yanan orman alanlarında yaptığım incelemelerde, maki türlerinin tekrar toprak altından sürgün verip yeşerdiğini görüyoruz. Alanın yanmamış ve az etkilenmiş yerlerinde yaban domuzu ve ötücü kuşlar gördük. Yaptığımız dinlemelerde ağaçkakan gibi çeşitli türlerin bu alanlara yerleşmeye başladığını gördük. Orman müdürlüğü, kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığımız görüşmeler sonucunda bilgi alışverişleri faydalı oldu. Doğa kısa zamanda yeşermek için yolunu buluyor. Çoğu alan doğal haline bırakılacak. Yangında toprağa sığınan karıncaların yeni delikler (yuvalar) açarak kışa hazırlık yaptığı gözlemlendi. Kurumlarla birlikte koordineli izlemeler devam ediyor" dedi.
'MARMARİS KÜLLERİNDEN DOĞUYOR'
Gezgin ve doğasever Sait Kılıçsallayan da yanan orman alanlarında incelemelerde bulundu. Kılıçsallayan, sosyal medya hesabından yanmış veya kısmen zarar görmüş ağaçların altında büyüyen bitki örtüsünü çekerek, paylaşımda bulundu. Marmaris'in küllerinden doğmaya ve büyümeye devam ettiğini söyleyen Kılıçsallayan, "Yanan yerlerde yeşili görünce çok mutlu oldum. Doğa yeşerecek ve zamanla büyüyerek her yeri kaplayacak. Bir yıl geçmeden bu siyah alanlar yeşil olacaktır. Doğa yeniden fışkırmaya başladı. Kısa sürede Marmaris'in eski yeşilliğine kavuşacağına inanıyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN
2021-09-18 16:14:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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