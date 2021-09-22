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Bodrum'un su ihtiyacını karşılayan baraj kurudu 66 yıllık kiremit fabrikası, 40 yıl önce sular altında kalan yol ortaya çıktı

İHA

Bodrum'un su ihtiyacını karşılayan baraj kurudu 66 yıllık kiremit fabrikası, 40 yıl önce sular altında kalan yol ortaya çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesini besleyen Mumcular barajı kurudu, 66 yıllık kiremit fabrikası, 40 yıl önce sular altından kalan Bodrumİzmir karayolu ortaya çıktı. Kuruyan barajdan artık Bodrum’a su gitmediği öğrenildi.
Turizm gözbebeği Bodrum’un tek su kaynağı olan Mumcular barajı yüzde 10’un altına düşünce Bodrum’a giden su kesildi. Bodrum’a geyik barajından su verilmeye başladı. Barajın çekilmesinin ardından 40 yıl önce sular altında kalan Bodrum İzmir karayolu ortaya çıktı. Barajdaki suların çekilmesi yaklaşık 66 yıllık oldu öğrenilen kiremit fabrikası ve bazı yapılarda gün yüzüne çıktı. Küresel ısınma nedeniyle Türkiye’de en çok yağış alan 2’ci il olan Muğla yağışlarda 4’düncü sıraya çıktı.

40 yıl sonra araç geçti
40 yıldır kullanılmayan sular altından kalan Bodrum İzmir karayolu tekrar ortaya çıkınca yıllar sonra ilk kez araç geçti. Vatandaşlar gün yüzüne çıkan kiremit fabrikasını görmek için kuruyan mumcular barajının içerisine kadar girdi. Barajın içerisinde bulunan bazı yapılarda gün yüzüne çıktığı görüldü.

Bodrum’un suyu bitti
181 bin’lik nüfusu olan Pandemi sürecinde 2’inci komut sahiplerinin de Bodrum’a yerleşmesiyle birlikte yaklaşık 500 bini bulan nüfus su tüketimini arttırdı. Küresel ısınma ve İklim değişikliği nedeniyle kuruyan mumcular barajından Bodrum’a giden su hattını kapattı. Milas’ta bulunan geyik barajından Bodrum’un su ihtiyacının karşılandığı öğrenildi. Geyik barajındaki su seviyesinin ise yüzde 35’lerde olduğu yetkililer tarafından bildirildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Muski Genel Müdür Yardımcısı Ali Tekkaya İklim değişikliği nedeniyle barajın kuruduğunu ifade ederek “Bugün ne yazık ki iklim değişikliğinin, ülkemizde ve Muğla’mızda gördüğümüz en acı noktalardan biri olan Mumcular barajındayız. Mumcular barajındaki su seviyemiz yüzde 10’ların altına indi. Bulunduğumuz nokta ise barajın yapımından sonra kullanım dışı bırakılan Bodrum İzmir eski karayolu. Şu anda normalde burada suyun olması gerekirken ne yazıkki bizler varız. Bu durum sadece Bodrum’u değil tüm Türkiye’yi etkisi altına almış durumda. Bodrum’da 36 kuyumuz su kesmiş durumda. Bodrum’daki 150 bin kişinin su kaynağını şu anda kaybetmiş durumdayız. Bu duruma alternatif su kaynakları bulmak için müdürlüğümüz çalışmalar yapıyor. Muğla genelinde ise 168 su kuyunuzda su kesildiğini görmüş durumdayız. Bundan sonraki yaşamımızda iklim değişikliğinin hayatımızın bir parçası olduğunu kabul etmemiz, hayat disiplinimizi buna göre değiştirmemiz gerekiyor” dedi.
Bodrum’a Mumcular barajından su gitmediğini söyleyen Tekkaya “Şu anda Bodrum’a ne yazık ki Mumcular barajından su alamıyoruz. Bu durumun yaşanacağını Haziran ayında biliyorduk. Haziran ayında bunun için bir önlem aldık. Normalde Mumcular Barajı Bodrum merkezinin suyunu karışılar ama ardık Milas’ta buluna Geyik barajından Bodrum’un su ihtiyacını karşılıyoruz. DSİ’den yapılan ek tahsis sayesinde ham su tahsisi sayesinde Bodrum’a su verebiliyoruz. Şu anda Bodrum merkezde su krizimiz yok çünkü Mumcular içme suyu arıtma tesisleri 240 litre saniye su alıyorken, sadece 40 saniyelik bir düşüşümüz oldu. Bunu da geyik barajından törele etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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