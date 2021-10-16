Akdeniz´de 4.2 büyüklüğünde deprem

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DATÇA(Muğla),(DHA) AKDENİZ´de Girit Adası açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 02.25´te Girit Adası açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 37.30 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem Girit´e 1.47, Datça´ya 203 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.1, derinliğini de 9.9 kilometre olarak duyurdu.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Datça DATÇA(Muğla),(DHA)

2021-10-16 03:20:09



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