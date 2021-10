Marmaris Yerel Medya Çalıştayı başladı

Yerel basının sorunlarının ve çözüm yollarının konuşulduğu ‘Anadolu BuluşmasıMarmaris Yerel Medya Çalıştayı’ başladı. Çalıştayın sabah oturumunda açılış konuşmalarının ardından yerel medyanın sorunları ve çözüm önerileri yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirildi.

Marmaris Belediyesi’nin basın meslek örgütlerinin katkılarıyla düzenlediği ‘Anadolu Buluşması Marmaris Yerel Medya Çalıştayı bugün başladı. Türkiye’nin 60 şehrinden 300’e yakın gazeteciyi bir araya getiren çalıştayda basının yaşadığı sorunlar ve çözüm yolları konuşuluyor. Çalıştayın sabah oturumunda açılış konuşmalarının ardından yerel medyanın sorunları ve çözüm önerileri yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılış konuşmasını Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay yaptı. Marmaris’in iki senedir pandemi, bu yaz da yangınlar nedeniyle zor zamanlar geçirdiğini söyleyen Belediye Başkanı Oktay, “Ben bu süreçte Marmaris’te bulunan gazeteci arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Marmarisimizin sesini duyurmak, yangının vahametini gözler önüne serebilmek için gece gündüz demeden bizlerle birlikte canla başla çalıştılar. Kendilerine teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Marmaris olarak hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadıklarını ifade eden Oktay, yangının ardından maddi yaraların hızla sarıldığını, Marmaris’te yaşamın normale dönmesi için büyük gayret gösterdiklerini söyledi. Oktay, yanan ormanlık alanların tekrar eski haline gelmesi için zamana ihtiyaç olduğunu belirterek, buraların hiçbir şekilde turizm, maden veya farklı bir yapılaşmaya izin vermeyeceklerine de vurgu yaptı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın ardından CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan kürsüye geldi. Gazetecilerle buluşmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Özkan, “Sorunlarımızı, çözüm önerilerini ele alacağımız bu çalıştayda sizlerle birlikte bulunmaktan şeref duyuyoruz. Bu bir imecedir. Hep beraber gerçekleştirdiğimiz ve özgür günlerin yaratılmasına katkı sunmak amacıyla oluşturduğumuz çalıştayın hepimize hayırlı olmasını, sizlerin memleketine çözüm önerilerini de beraberinde götürmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş ise “Gazetecilik zor zamanlardan geçiyor sözünün gölgesinde bir aradayız. Toplantının adı yerel medya çalıştayı olsa da burada konuşulan her sorunun evrensel gazetecilik sorunları olduğunu biliyoruz” ifadesini kullandı. Türkiye’de gazeteciliğin en zor mesleklerden biri olduğunu söyleyen Güneş, “Gazeteciliğin işsizlik, basın iş yasası ile çalıştırılmamak, sendikasızlık, sansür ve otosansür, can güvenliği, iddianamesiz uzun tutukluluk sorunları, yayın yasakları, bizi basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün gerçekleşmediği ülkeler arasında önlere taşımaktadır. İçinde bulunduğumuz durum diğer ülkelerdeki gazeteciler tarafından maalesef kıskanılacak bir durum değildir” açıklamasını yaptı.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca ise Anadolu’daki gazetecilerin büyük sorunları olduğunu ifade ederek, medya kurumu sahibi veya çalışanlarının özellikle ekonomik olarak darboğazda olduğunu söyledi. İnternet sitelerinin haberciliği etkilediğini iddia eden Karaca, “300500 liraya bir site açanlar siyasetçiyi, belediye başkanını tehdit ediyor. Bunun önüne geçilmesi için, yasasının çıkması için meclise müracaat ediyoruz. CHP milletvekilleri birçok kez önerge verdi ama bir türlü çıkarılmak istenmiyor” diye konuştu.

Daha sonra kürsüye gelen Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Can Güleryüzlü ise “Bazı konular vardır ki anlatılması hem kolay hem de zordur. Kolaydır; çünkü sorun açık, ortada ve kapsayıcıdır; dolayısıyla da herkes soruna ilişkin belli bir düzeyde bilgiye sahiptir. Zordur; çünkü yaşananların kapsayıcılığından kaynaklı kanıksanma tehlikesi, diğer bir ifadeyle sıradanlaşması söz konusudur. Halk adına kamu otoritelerini denetleme görevini üstlenen gazeteciliğin sorunları ve sorunlara çözüm geliştirme zorluğu ne yazık ki bu tehlikeyle karşı karşıyadır. Gazeteciliğe, gazetecilere yönelik bugün yaşanan sayısız baskı, aralarında da gazetecilerin de yer aldığı halkın çok geniş bir kesimi tarafından suskunlukla karşılanır hale gelmiştir” şeklinde konuştu.

“Biz yerel medyanın temsilcileri birçok konuyla boğuşuyoruz” diyen İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi de şunları söyledi; “Yerel basın zaten zor durumdayken iki ay önce tasarruf genelgesi yayınlandı. Araç, lojman savurganlığı ile gazete alınması aynı kefede sayıldı. Abone olmayacaksın, doğrudan çalışmalarını anlatmayan ilan vermeyeceksin dendi. Bugün Türkiye’nin yerel gazeteleri yaşam savaşı veriyor denilse yeridir. Herkes yerel gazeteler bitiyor mu diyor ya ben farklı düşünüyorum. Belki de yerel medya en güçlü olacağı zamanları yaşayacak. Evet yeter ki baskı değil, destek görelim.”

Açılışın son konuşmasını ise CHP İzmir Milletvekili Atila Serter yaptı. Sertel, “Sizlerle bir arada olmanın mutluluğu içindeyiz. Çalıştayın önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmalara ışık tutacak” dedi. Açılış konuşmalarının ardından yerel medyanın sorunları ve çözüm önerileri yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirildi.

