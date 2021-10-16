Ortaöğretim öğrencileri için aşı kampanyası Muğla’da ortaöğretim öğrencileri için Covid-19 aşı kampanyası başlatılırken, ailelerin e-nabız üzerinden oluşturdukları talep sonrası öğrenciler ilk doz aşılarını oldu.

Covid19 ile mücadelede toplumsal bağışıklığın kazanılma sürecine destek olmak, il ve ülke genelinde aşılanma oranlarının artırılmasını sağlamak amacıyla Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Muğla İl Halk Sağlığı Merkezi Başkanlığı iş birliği ile ortaöğretim öğrencilerine yönelik aşı kampanyası başladı.

Menteşe Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla başlayan aşılama kampanyasında; İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Muğla Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Eriş Başaran Akça, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serap Aksel, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü ve şube müdürleri yer aldı.

Önce sağlık diyerek sağlık meslek lisesinde aşı kampanyasına başladıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, “İki yıla varan ve dünyayı kasıp kavuran bir salgınla, bir afetle baş başayız. Bu salgının önüne geçmek ancak aşılanmamız ile mümkün. Biliyorsunuz ki geçmiş tarihlere baktığımız zaman, insanların kırımına yol açan birçok hastalığın sonlanması, aşı ile mümkün olmuştur. Bu yüzyılın vebası olan Kovid19'a karşı bizlerin en güçlü silahı aşı. Aşı olmak hem kişinin kendisini hem de çevresindekileri hastalığa karşı koruyor. İnşallah bir an önce bu salgından kurtulalım ve yüz yüze eğitimimiz aralıksız devam etsin” dedi.

Aşılama kampanyasına destek veren herkese teşekkür eden Muğla Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Eriş Başaran Akça, “Salgından kurtulmanın tek kurtuluş yolu aşı. Kovid19 virüsü, diğer hiçbir virüse benzemiyor. Korkunç derecede bulaşıcı, korkunç derecede öldürücü bir virüs. Virüsler de bizim gibidir, her zaman hayatta kalmak ister. Koronavirüs de canlılığını sürdürebilmek için şu anda tüm dünya ile savaşıyor. Bunun içinden çıkılacak tek yol, toplumsal bağışıklığı sağlamak. Toplumsal bağışıklığı iki türlü sağlarsınız, ya hastalığı geçirirsiniz ya da hastalığa karşı aşı olursunuz. Şu anda bizim elimizdeki en büyük silah çok şükür ki aşı” dedi.

“Şu anki aktif vakaların yüzde 40'ı, 23 yaş altı grup”

Virüsün hedefinde gençlerin yer aldığını belirten Dr. Eriş Başaran Akça, “Bakanımızın açıklamalarına göre şu anki aktif vakaların yüzde 40'ı, 23 yaş altı grup. Sizlerin aşılanması önce sizler için çok önemli, sonra annenize, babanıza, büyüklerinize, bu hastalığı bulaştırmamanız için önemli” diyerek aşılanmadan korkulmaması gerektiğini ve aşının sanıldığı gibi zararlı olmadığını söyledi.

Ebeveynlerinin enabız üzerinden oluşturdukları taleple aşı kampanyasına katılan öğrencilere, toplantı salonunda sağlık ekipleri tarafından ilk doz aşıları yapıldı. Aşı olan öğrenciler, tüm arkadaşlarını aşı olmaya davet etti. Aşılama çalışmasının diğer okullarda da devam edeceği açıklandı.

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