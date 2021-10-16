Datça'da olumsuz hava şartları nedeniyle batan lüks tekne 2'nci gününde de kurtarılamadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Datça'da olumsuz hava şartları nedeniyle batan lüks tekne 2'nci gününde de kurtarılamadı

İHA

Datça'da olumsuz hava şartları nedeniyle batan lüks tekne 2'nci gününde de kurtarılamadı

Muğla'nın Datça ilçesinde sahil kesimlerinde etkili olan fırtına nedeniyle batan lüks tekne 2'nci gününde de kurtarılamadı.
Kıyı Ege sahillerinde olduğu gibi Datça ilçesinde de etkili olan ve zaman zaman saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle 15 Ekim Cuma günü Datça limanında bağlı olan teknelerden biri saat 06.00 sıralarında yaklaşık 50 metre sürüklendi. Ardından kayalıklara çarparak su alan Ahmet ve Can Akkuş’a ait 10 kişilik lüks tekne battı. Tekneyi kurtarmak için bölgeye gelen iş makineleri önce sahil kenarındaki duvarı yıktı. Ardından halatla kıyıya çekilmek istenen tekne olumsuz hava koşulları nedeniyle kurtarılamadı. Batan tekneyi kurtarma çalışmaları bugün devam etti. Ekiplerin kurtarmak için iş makineleri bağlayıp kıyıya çekebilmek için yaklaşık 6 saat yoğun uğraş verdiği tekne 2'nci gününde de kurtarılmazken, kurtarma işlemi yarına ertelendi.
Lüks tekne için yarın Palamutbükü'nden özel olarak kurtarıcı bir firmanın bölgeye gelerek içerisindeki kumu tamamen boşaltacağı ve ardından altına balon yerleştirerek tekneyi yüzeyde havalandırarak yerine çekeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ortaöğretim öğrencileri için aşı kampanyası Muğla’da ortaöğretim öğrencileri için Covid-19 aşı kampanyası başlatılırken, ailelerin e-nabız üzerinden oluşturdukları talep sonrası öğrenciler ilk doz aşılarını oldu.
YEREL HABERLER Ortaöğretim öğrencileri için aşı kampanyası Muğla’da ...
Ülgen; “Yurdun inşaat ruhsatı ‘Foseptik ve ‘Taşıma Suyu’ olarak ruhsatlandırılmış” Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürü Baki Ülgen, yeni hizmete giren Turgutreis Öğrenci Yurdunun projesinde sularını sondaj kuyusu ile atık sularını da paket arıtma tesisi yapmak suretiyle ihaleye çıkıldığını açıkladı.
YEREL HABERLER Ülgen; “Yurdun inşaat ruhsatı ‘Foseptik ve ‘Taşıma ...
Marmaris Yerel Medya Çalıştayı başladı
YEREL HABERLER Marmaris Yerel Medya Çalıştayı başladı
Muğla'da şiddetli yağış; tarım arazilerini su bastı, hayvanlar öldü
YEREL HABERLER Muğla'da şiddetli yağış; tarım arazilerini su bastı, ...
Büyükşehir Konservatuarı 294 öğrenciyle eğitime başladı Muğla Büyükşehir Belediyesi 294 öğrenci ile 2021-2021 eğitim öğretim yılına başladı. Konservatuardan bu güne kadar 97 öğrenci mezun oldu.
YEREL HABERLER Büyükşehir Konservatuarı 294 öğrenciyle eğitime ...
Marmaris’te 10 ton atığın denize ulaşmasını engelledi Muğla’daki orman yangınları sonrası yanan alanlarda biriken yaklaşık 10 ton atık MUSKİ Genel müdürlüğü tarafından toplanarak denize ulaşması engellendi.
YEREL HABERLER Marmaris’te 10 ton atığın denize ulaşmasını ...
Yön değiştiren rüzgar denizcileri vurdu
YEREL HABERLER Yön değiştiren rüzgar denizcileri vurdu
Fethiyespor zorlu virajda
YEREL HABERLER Fethiyespor zorlu virajda
Bodrumspor lidere karşı
YEREL HABERLER Bodrumspor lidere karşı
Akdeniz´de 4.2 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Akdeniz´de 4.2 büyüklüğünde deprem
Datça’da 28 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla’nın Datça Fethiye ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 28 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
YEREL HABERLER Datça’da 28 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla’nın ...
Datça’da 328 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla’nın Datça Fethiye ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 28 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
YEREL HABERLER Datça’da 328 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla’nın ...
ATM'de unutulan 10 bin TL'yi bankaya teslim etti
YEREL HABERLER ATM'de unutulan 10 bin TL'yi bankaya teslim etti
Sarı Yaz konseri Emre Kaya ile devam ediyor
YEREL HABERLER Sarı Yaz konseri Emre Kaya ile devam ediyor
Kadın çiftçiler ve Dünya Gıda Günü kutlandı 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü ile 16 Ekim Dünya Gıda Günü kutlamaları Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonunda Kavaklıdere İlçesi Menteşe Mahallesinde yapıldı.
YEREL HABERLER Kadın çiftçiler ve Dünya Gıda Günü kutlandı 15 Ekim ...
İsale hattı patladı, çukura otomobil düştü Otomobildeki 2 kişi kepçeyle kurtarıldı
YEREL HABERLER İsale hattı patladı, çukura otomobil ...
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Datça’da batan tekne kurtarılamadı
YEREL HABERLER Olumsuz hava koşulları nedeniyle Datça’da batan tekne ...
Yatağan’a 10 Milyon TL’lik yatırım start alıyor Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan Atatürk ve Mehmet Özcan caddeleri ile muhtelif mahallelerde 10 Milyon 480 bin TL değerinde altyapı, yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarına başlıyor.
YEREL HABERLER Yatağan’a 10 Milyon TL’lik yatırım start alıyor Muğla ...
İlhan Koman ile 100 yıl heykel sergisi sanatseverlerle buluştu
YEREL HABERLER İlhan Koman ile 100 yıl heykel sergisi ...
Kıran kırana maçta ayağı kırıldı
YEREL HABERLER Kıran kırana maçta ayağı kırıldı
Bodrum’da denizin rengi değişti, fırtınanın hızı 70 kilometreye ulaştı
YEREL HABERLER Bodrum’da denizin rengi değişti, fırtınanın hızı 70 ...
Muhtarlar masası 8 yaşında Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 569 mahalle muhtarına hizmet veren Muhtarlar Masası 8’inci yılını doldururken, bu güne kadar 67 bin 389 dilekçe ve iş emri geldi.
YEREL HABERLER Muhtarlar masası 8 yaşında Muğla Büyükşehir ...
Datça'da fırtına; 1 tekne battı
YEREL HABERLER Datça'da fırtına; 1 tekne battı
Sürüklenen bottaki göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı
YEREL HABERLER Sürüklenen bottaki göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.