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Fethiye'de paraşütler havada çarpıştı: 1 ağır, 3 yaralı

İHA

Fethiye'de paraşütler havada çarpıştı: 1 ağır, 3 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 21. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivalinde wingsuit (yarasa adam uçuşu) yapan pilot ile tandem (ikili) pilotun çarpışması sonucu deniz düşen 1 ağır 3 kişi yaralandı.
Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın bin 700 metre pistinden yarasa adam uçuşu yapan Çağdaş Türkmen, Belcekız sahilinde inişi geçtiği sırada, ticari uçuş yapan pilotun paraşütüyle çarpıştı. Paraşütlerdeki 3 kişi yaklaşık 20 metre yükseklikten denize düştü. Bölgede görevli, Fethiye Sahil Güvenlik karakol komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timince kurtarılan yaralılar karaya çıkarıldı. Sağlık ekibince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan iki paraşütün denize düşme anı kameralara yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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