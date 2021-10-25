Marmaris Uluslararası Yelken yarışları başladı

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen Marmaris Uluslararası Yarış Haftası`nın otuz ikincisi 23 Ekimde başlayan kayıtların tamamlanmasının ardından bugün start verildi.



32 yıldır aralıksız düzenlenen Türkiye ve Doğu Akdeniz’in en yüksek katılımlı yelkenli yat yarışında, bugüne kadar yaklaşık 30 değişik ülkeden binlerce yelkenciyi konuk eden yarışmaya bu yıl Rusya, Avusturalya, Ukrayna, Bulgaristan, Letonya, Türkiye, Romanya, Kazakistan, Almanya, İspanya ve Estonya ülkelerinden 123 tekne ile bin 200yelkenci yarışıyor. Gün içinde iki yarış planlanması yapılan ve rüzgarın duruma göre başlayan yarış, Irc ve Irc charter grubu olarak körfez içi ve körfez dışı olarak iki farklı parkurda gerçekleşiyor.

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