Elektronik atıklar bilgisayar sınıfına dönüşecek

Bodrum Belediyesi, EAGD (Elektronik Atıkların Geri Dönüşümünü Destekleme Derneği) ve Yanındayım Derneği tarafından imzalanan protokol ile elektronik atıklar, köy okullarında bilgisayar sınıfına dönüşecek.

Dünyada her yıl yaklaşık 40 milyon ton elektronik atık birikiyor ve bu rakam her geçen gün artmaya devam ediyor. Bodrum Belediyesi, EAGD ve Yanındayım Derneği arasında imzalanan protokol ile Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından toplanacak elektronik eşyaların geri dönüşümü sağlanarak köy okullarına bilgisayar sınıfı kurulacak.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Yanındayım Derneği Başkanı Buse Tekgül Gümüş tarafından imzalanan protokol kapsamında, Bodrum genelinde kullanılmayan elektronik eşyalar toplanıp, Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine götürülerek geri dönüşüme kazandırılacak.



“Dünyayı daha fazla kirletme lüksümüz kalmadı”

Protokol imza töreninde konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, elektronik atıkların Bodrum Belediyesi’ne teslim edilmesini isteyerek şunları söyledi: “Dünyayı artık daha fazla kirletme lüksümüz kalmadı. Mümkün olduğu kadar atıklarımızın, tükettiklerimizin tekrar dönüşüme girmesi lazım. Çünkü dünyada kaynakları hızla tüketiyoruz ve bu yaşamı tehdit etmeye başladı. Biz de belediye olarak geri dönüşümle, atık yönetimiyle ilgili çalışmalar zaten yapıyoruz. Hatta Konacık’ta elektronik atıkların getirilebileceği bir merkezi 2019’da hizmete açmış ve orada belli bir çalışma yapmaya başlamıştık. Bizim altyapısını başlattığımız bu iş, bu proje ile daha da anlam kazandı.”

Yanındayım Derneği Başkanı Buse Tekgül Gümüş; dünyada her yıl yaklaşık 40 milyon ton elektronik atık biriktiğini, gelişmiş ülkelerin elektronik atıklarını, geri dönüşüm maliyetinden daha ucuz olarak 3. dünya ülkelerine göndermeyi tercih ettiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Bu ülkelerde elektronik atıkların ayrıştırma işleminde ucuz işgücü olarak çocuklar çalıştırılıyor. Kadmiyum, cıva, kurşun gibi zehirli bileşenlerin açığa çıktığı ayrıştırma ve yakma sahalarında, tv ünitelerinden bilgisayarlardan kablolardan oluşan atık tepelerine tırmandırılan çocuklar görürsünüz.”



“Daha temiz bir dünya mümkün”

Yanındayım Derneği Başkanı Buse Tekgül Gümüş ise yaptığı açıklamanın devamında, "Biz Bodrum’un elektronik atıkları ne doğaya ne de insanlara zarar vermesin; aksine çocuklar için faydaya dönüşsün istedik. Bodrum Belediyesi, EAGD ve Yanındayım Derneği olarak başlattığımız bu çalışma ile elektronik eşyaların geri dönüşümünü sağlayarak köy okullarına bilgisayar sınıfı kuracağız. Gelecek nesiller için daha temiz, daha güvenli, daha mutlu bir dünya mümkün” diye konuşarak vatandaşların bu çalışmaya katkı sunmalarını istedi.

Protokol sonrası Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların elektronik atıkları vermek için 363 94 00 numaralı telefonu arayarak bilgilerini verebileceğini ve atık toplama gününde görevli personel tarafından belirtmiş oldukları adresten elektronik atıkların teslim alınacağını belirtti.

