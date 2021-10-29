Marmaris’te Cumhuriyet Bayramı coşkusu törenler ile başladı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'İNCİ yıldönümü Marmaris’te törenler ile kutlanıyor. Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Cumhuriyet Başsavcısı Nuh Mete Hatipoğlu Kaymakamlık binasında ilçe protokolü ile tebrigat töreni ardından Atatürk meydanındaki kutlama alanına geçtiler.

Atatürk meydanında düzenlenen etkinlikler kapsamında Aksaz Deniz Üs Komutanlığı askeri bandosu eşliğinde saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunması ile başlayan törende, Kaymakam Aksoy, Tuğamiral Sevinç, Başkan Oktay askeri araçtan halkı selamlamalarının ardından protokoldeki yerlerini aldılar.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy kutlama töreninde yaptığı konuşmasında, "Tüm ülkede ve cennet Marmaris'imizde Cumhuriyet'imizin 98'inci yıldönümünü coşku ile kutluyoruz, Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızın milli beraberliği ve bağımsızlığı uğruna canını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi yâd ediyorum. Cumhuriyet Aziz Türk Milletine bırakılmış en büyük değerdir" dedi. Marmaris ilçesindeki her okuldan 30'ar öğrenci ile gerçekleşen törende, çocuklar şiirler okudu, folklor gösterileri yaptı.

Denizde tur tekneleri ve yelkenliler dev bayraklar ile Atatürk anıtının önünden marşlar eşliğinde geçerken, Marmaris’te hava taşımacılığı yapan bir helikopter anıt ve deniz üzerinden uçtu.

Yaklaşık 3 Bin kişinin katıldığı törene vatandaşların ellerinde bayraklar ile coşku ile kutladığı tören, okulların, askerlerin ve resmi kurumların araçlarının kortej eşliğinde protokolü selamlaması ile devam etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları etkinlikleri kapsamında 19 Mayıs meydanında saat 19.30'da Askeri Bando konseri, saat 20.00'da fener alayı, saat 21.00'da Onur Akın konseri ile son bulacak.



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