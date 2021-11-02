Bodrum Belediyesi Yarımada genelinde yol çalışmalarına hız verdi

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bodrum yarımadası genelinde belirlenen plan doğrultusunda asfalt yama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bodrum Belediyesi ekipleri, özellikle su hatlarında yaşanan patlamalar sonrasında Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekiplerinin gerekli onarımları sonrası bozulan yolda asfalt yama çalışmaları yapıyor.

Torba Mahallesi, Eskiçeşme, Konacık Mahallesi genelinde, Gümbet, Çırkan Mahallesi, Dağbelen ve Bahçelievler Mahallesi, Turgutreis Karabağ Mahallesi 7551 Sokak, Ulus Caddelerinde, Bitez Atatürk Bulvarı ve Muhtarlar caddesini gerçekleşen çalışmalar tamamlanırken , yarımada genelinde çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bodrum'da, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından birçok noktada altyapı ve kanalizasyon çalışmaları devam ederken, iletişim ve ADM ekipleri de hat yenileme çalışmalarını sürdürüyor. İlgili kurum ve kuruluşların çalışmalarını tamamladıkları ve yüklenici firmaların sorumluluğunda kalan noktalarda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerekli yama ve tamirat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

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