Zeytinciye erken uyarı sistemi Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Muğla’nın Milas ve Yatağan ilçelerinde zeytin hastalıklarına karşı hava tahmin ve erken uyarı sistemi kuruldu.

‘Zeytinlerde Verimsizliğin Nedenlerinin Tespiti ve Sorunlarının Giderilmesi Projesi’ kapsamında zeytinde verimsizliğin en önemli nedenlerinden biri olan zeytinde halkalı leke hastalığı ve zeytinde Antraktoz hastalığı için arazi kontrollerinin yanı sıra teknolojiden de faydalanılacak.

Yatağan İlçesi Bahçeyaka Mahallesinde kurulan Elektronik Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi üreticilere tanıtıldı. Zeytin bahçesinde yapılan tanıtıma İl Müdürü Barış Saylak, ilçe ve şube müdürleri, Yatağan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kuru, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

İl Müdürü Barış Saylak yaptığı açıklamada, “Zeytinlerde Verimsizliğin Nedenlerinin Tespiti ve Sorunlarının Giderilmesi Projesi çalışmalarından biri üreticiyi teknoloji ile buluşturmak, fayda sağlamaktı. Bu kapsamda Milas İlçesi Etrenli Mahallesinde bir adet, Yatağan İlçesi Bahçeyaka Mahallesinde bir adet olmak üzere toplam iki adet Elektronik Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi kuruldu. Kurulduğu bölgede 7/24 meteorolojik olayları kayıt altına alarak, hastalık modelleri ile hastalık oluşmadan üç gün önce üreticilerimize uyarı verilebilecek olan sistemden tarla dışından da yani iş yeri ve evden de kayıt bilgileri alınarak gerekli uyarılar zamanında yapılabilecek. Arazide yapılan kontroller ve sistem uyarıları dikkate alınarak hastalık takipleri ve uyarılar yapılarak erken tedbirlerin alınması için üreticilere bilgi verilebilecek. Milas İlçesi Etrenli Mahallesinde bulunan bir bahçeye ‘Zararlı Takip Kamerası’ kurulmuş olup feromon tuzak ile zeytin sineği ve zeytin güvesi zararlılarının popülasyon yoğunluğu takip edilecek ve mücadelenin doğru zamanda yapılması sağlanacak” dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Saylak, Seydikemer İlçesi Seki Mahallesi ve Arsa Mahallesinde bulunan elma ve bağ hastalık zararlıları takibi amacıyla kullanılan üç adet Elektronik Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi de kullanıma başlanıldığını belirtti. Saylak, “Teknoloji ile oluşabilecek olumsuzlukları önlemek ve teknoloji ile tarımı kolaylaştırmak, üreticiyle buluşturmak amacıyla kurduğumuz sistem geleceğimiz için tarımsal bilgileri kayıt alması ve yol göstermesi açısından önemlidir” dedi.

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