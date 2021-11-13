Bodrum kanalizasyon hattının yüzde 49’u tamamlandı Bodrum’da Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Turgutreis Atıksu Arıtma Tesisinin Yüzde 29’unun, Bodrum kanalizasyon hattının yüzde 49,2’si tamamlandı.

Muğla genelinde birçok farklı noktada altyapı eksiklerinin ortadan kaldırılması ve mevcut altyapı sistemlerinin iyileştirilmesi için önemli projeleri hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Bodrum’da çalışmalarına devam ediyor. Turizmin önde gelen noktalarından biri olan Bodrum ilçesinin altyapı problemlerinin ortadan kaldırılması için başlatılan çalışmalar hızla ilerliyor.

Kanalizasyon Projesinin yüzde 49,2’si Artıma Tesisi projesinin yüzde 29’u tamamlandı

Bodrum İlçesinin altyapı eksiklerini gidermek için yapımına başlanan 160 milyon TL’lik kanalizasyon hattı inşası hızla ilerliyor. 160 kilometrelik hattan Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ve Gümüşlük Mahalleleri yararlanacak. Proje kapsamında 78 km. kanalizasyon hattı, 2 bin 20 adet muayene bacası, 486 parsel bacası ve çalışmalarda zarar gören yollarda 43 bin 400 metrekare tamirat çalışması yapıldı.

Kanalizasyon hattının yanı sıra Bodrum’un en büyük Atıksu Arıtma Tesisi olacak Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi çalışmaları da devam ediyor. Proje kapsamında inşaat işlerinin tamamlanma oranı yüzde 65 olurken genel ilerleme yüzde 29.

Başkan Gürün, “Bodrum’un altyapı yatırımları devam edecek”

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Bodrum’un en büyük eksiklerinden biri olan altyapı sorunlarını gidermek için büyükşehir yasasının çıktığı ilk günden beri çeşitli projeleri hizmete sunduklarını ve devam eden birçok projenin olduğunu söyledi. Gürün, Bodrum’un altyapı eksiği kalmayıncaya kadar bu projelere devam edeceklerini söyledi. Başkan Gürün, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana şehrimizdeki eksiklerin tespiti ve bunların çözümüne yönelik projeleri hayata geçiriyoruz. Öncelikle aciliyeti olan yatırımları hizmete sunarken, en büyük yatırımı da doğaya yapmaya çalışıyoruz. Atıksu problemi sadece vatandaşlarımızı değil en büyük zararı doğaya veren bir konu. Bu nedenle öncelikle doğayı korumak ve onu gelecek nesillere daha da güzel şekilde aktarmak için yatırımlarımızı şekillendiriyoruz. Bu kapsamda Bodrum İlçemizde ki kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisi projeleri büyük önem taşıyor. En kısa sürede bu projeleri tamamlayıp Bodrum’da altyapıdan yararlanma oranını yüzde 45’den yüzde 91’e çıkaracağız. Böylelikle daha modern bir kent ve daha güçlü bir kent oluşturacağız” dedi.

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