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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum Belediyesi ile Muğla 911 arasında işbirliği protokolu imzalandı

İHA

Bodrum Belediyesi ile Muğla 911 arasında işbirliği protokolu imzalandı

Bodrum Belediyesi ile Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği Başkanı Cenk Ayata tarafından imzalanan protokol kapsamında, Bodrum Belediyesi’nin sorumluluk alanı içerisinde meydana gelebilecek tüm doğal afetler, arama kurtarma operasyonları, eğitimler, tatbikatlar ve afet haberleşmesi gibi konularda ortak hareket edilerek olaylara birlikte müdahale edilecek.
Her türlü doğal afet durumunda destek olunacak
Protokol imza töreninde konuşan Başkan Aras, her türlü doğal afette karşılıklı yardımlaşmayla Bodrum halkının yardımına koşmak için Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ile işbirliği protokolü imzaladıklarını belirterek, “Belediyemiz ve Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği birbirine özellikle bu türlü afet durumlarında destek olacaktır. Biz de Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneğimizin ihtiyaçları olursa bizden herhangi bir şekilde, lojistik gibi, bunları karşılayacağız. Burada maksat tamamen, son dönemde yaşadığımız afetlerinde çoğalmasıyla beraber, Bodrum’da bir konsensüs sağlayarak işbirliğini arttırmaktır ve halkımızın yanında daha fazla olmaktır.” dedi.
Yangınlarda beraber çalıştık
Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği Başkanı Cenk Ayata, “Son dönem çıkan yangınlarda belediyemiz ile beraber çalışmalarda bulunduk. Bu işbirliği protokolünün hayırlı olmasını diliyor, başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği hakkında
Dernek 9 Eylül 2013 tarihinde, çeşitli arama kurtarma derneklerinde görev alan, konusunda deneyimli kişiler ile kurulmuş olup, Bodrum’da faaliyet gösteren, Muğla Dernekler Masası Müdürlüğünce onaylanmış bir sivil toplum kuruluşudur. Bodrum’da faaliyet gösteren Muğla 911, AFAD ile arasında bulunan protokol kapsamında gelen talepler doğrultusunda Muğla’nın diğer ilçeleri ile bazı illerde meydana gelen yangın ve depremlerde de görev almış olup, Bodrum’da birçok operasyona katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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