Tarım personeline ‘Kadına şiddeti önleme’ eğitimi Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kamu Kurumları arasında kadına yönelik şiddetle mücadele eğitim talep eden tek kurum olurken, 'Kadına yönelik şiddeti önleme' eğitimi verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğüne bağlı ‘Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’ tarafından Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi’ verildi. Şiddet Önleme Merkezi Kuruluş Müdürü Nilüfer Topkıran ve Kurum personeli Gamze Koçar tarafından verilen eğitime İl Müdürü Barış Saylak, Şube Müdürleri ile personel katılım sağladı.

İl Müdürü Barış Saylak açılışını yaptığı konuşmada; “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kadınların yüzyıllardır maruz kaldığı şiddete ve hak ihlallerine karşı direnişinde doğmuş özel ve anlamlı bir gündür. Şiddet türü ne olursa olsun, kadına karşı fiziksel ekonomik, psikolojik, sembolik her türlü şiddete karşıyız. Şiddet hiçbir şekilde kabul edilemez. Kadınlara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici rehberlik ve rehabilite edici faaliyetlerle tüm kurum ve kuruluşların katkılarıyla şiddetle mücadele edilmelidir. Bizler kadınların toplumsal statüsünün güçlendirilmesi, kadın haklarının geliştirilmesi ve kadına yönelik her türlü şiddete karşı alınması gereken tüm tedbirlerin alındığını ve “sıfır tolerans” ilkesini benimseyerek hareket etmeliyiz.

Kadınlarımız asla yalnız değiller. Bizler de Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak şiddete maruz kalan ve ŞÖNİM tarafından koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici rehberlik ve rehabilite edici faaliyetler sunulan kadınlarımıza her zaman sahip çıkmaya varız. Yürütülecek bütün projelerde şiddete maruz kalan kadınlarımıza pozitif öncelik sağlanacaktır” dedi.

Verilen eğitim ile ülkemizde ve dünyada kadına karşı uygulanan şiddetin boyutu, nedenleri, çevresel faktörler, sosyal faktörler, alınan önlemler, verilen cezalar, kanun ve yasalarda yapılan düzenlemeler, Alo 183, ŞÖNİM (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri) hakkında bilgiler verildi.

İl Müdürlüğümüzden katılımın oldukça yüksek olduğu eğitim, son olarak Kurumumuz bahçesine sembolik zeytin fidan dikimi ile sonlandırıldı.

