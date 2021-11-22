Menteşe Günlüce Mahallesi’ne ek su kaynağı sağlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, yeni su kaynakları için yaptığı çalışmalarda bir projeyi daha tamamladı. Yapılan çalışmalar kapsamında Menteşe Günlüce Mahallesi’ne 172 ton / gün ek su kaynağı sağlandı.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri il genelinde ihtiyaç olan bölgelerde yeni su kaynağı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Su kaynaklarını yenileme ve ek su kaynaklarının kazandırılması için birçok bölgede çalışmalarını yürüten MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Menteşe Günlüce Mahallesi’nde yaptığı çalışmayla bölgeye yeni bir su kaynağı sağladı.

Günlüce Mahallesi’nde açılan yeni sondaj kuyusundan bölgeye 173 ton / gün ek su sağlandı. Ekipler 1750 metre hat imalatı yaparak sondaj kuyusu ile depo bağlantısını gerçekleştirdi. Sondaj kuyusu elektrik bağlantısı ile terfi binasının imalatı yapılarak devreye alındı.

Mevcut su kuyusunun yenileme ve iyileştirme çalışmalarını da tamamlayan MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, diğer bölgelerde çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

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