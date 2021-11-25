Kadına şiddetle ilgili Marmaris’te bilinçlendirme broşürleri dağıtıldı

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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Marmaris 19 Mayıs Meydanı'nda Marmaris Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler broşür, şapka, tişört dağıttı, KADES uygulaması hakkında bilgiler verdi.



BM Genel Kurulu kararı ile 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla ilan edildi. Marmaris’te de kadın jandarmalar, polisler ve sosyal hizmet görevlileri standı ziyaret eden kadınlara KADES (Kadın Acil Destek) uygulaması üzerinden hemen yardım çağırabileceklerini, sosyal hizmetler görevlileri olarak her zaman destek olacaklarını belirtti.

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