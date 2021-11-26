Bodrumspor gurbette terleyecek

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BODRUM, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 2 maçını kazanıp yeniden zirve yarışına ortak olan 26 puanlı Bodrumspor, yarın Ankaraspor'la deplasmanda puan mücadelesine çıkacak. Osmanlı Stadı'nda İlker Yasin Avcı'nın yöneteceği karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.

Yeşil-beyazlılarda kart cezalısı Ali Eren müsabakada görev alamayacak. Teknik direktör İsmet Taşdemir, Ankaraspor'u yenecek güçte olduklarını söyledi. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2021-11-26 11:13:34



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