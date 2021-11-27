Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, seyir halindeki TIR'ın dorsesi, telefon kablolarına takıldı. İki telefon direği kırılırken, trafik levhası yıkıldı, 2 otomobil hasar gördü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Gazderesi Caddesi'nden BodrumTurgutreis yoluna ilerleyen Kadir Yüzlek yönetimindeki 26 TK 774 plakalı TIR'ın dorsesi, telefon kablolarına takıldı. Olayda 2 telefon direği kırılarak devrildi. Kırılan direklerden biri bölgede park halindeki 2 otomobile çarptı, araçlardan birinin lastiği patlarken kabloların takıldığı trafik levhası yıkıldı. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde; TIR'ın seyir halinde ilerlediği sırada elektrik direklerinin devrildiği ve bir çöp konteynerinin sürüklendiği anlar yer aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2021-11-27 01:38:56
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