Milas'ta bilim fuarının açılışı yapıldı

23 Nisan Ortaokulu tarafından bu yıl altıncısını düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen törenle açıldı.

Havanın yağışlı olması nedeniyle okul içerisinde sergilenen bilim fuarının açılışına Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Ali Aktaş, Mahir Kuzu, Türker Yurtsever, proje yürütücüsü Ayşe Aktaş, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.

Açılış kurdelesinin Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal tarafından kesilmesi sonrası proje yürütücülüğünü 23 Nisan Ortaokulu Matematik Öğretmeni Ayşe Aktaş’ın yürüttüğü öğrencilerin ve öğretmenlerin gayretleriyle hazırlanan fuarda 7 matematik, 1 Türkçe, 2 İngilizce, 4 Robotik Kodlama, 1 Sosyal Bilgiler, 6 Fen Bilgisi, 3 Teknoloji Tasarım dallarında sergilenen toplam 24 proje katılımcılar tarafından merak ve ilgiyle izlendi.

Sergilenen projeleri inceleyen Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, projede emeği geçen öğrencileri, öğretmenleri, okul idarecilerini, okul aile birliğini ve velileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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