Kaymakam Aksoy, afet bölgesindeki Kızılay çadırını ziyaret etti

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4 Aralık Cumartesi gecesi yaşanan sağanak ardından ilçenin belli bölgelerinde yaşanan felaket sonrasında Marmaris Kaymakamı Ertuğ Aksoy, İçmeler Mahallesinde kurulan Türk Kızılay yemek çadırını ziyaret etti.

Yaşanan sel felaketinde en çok etkilenen İçmeler Mahallesi'nde kurulan çadırda yemeklerin pişmesini, dağıtılmasını da inceleyen Kaymakam Aksoy İl Başkanı Şadi Pirci ve İlçe Başkanı Yakup Baykan ‘dan yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı, gönüllüler ve yemek yemeye gelen vatandaşlar ile konuştu.



Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy "Devletimiz her felakette olduğu gibi milletimizin, vatandaşımızın yanındadır. Gerek maddi gerek manevi olarak her türlü desteğimizi ilk günden itibaren esirgemedik. Vatandaşlarımızın tekrar evlerinde huzurla oturması için çalışmalarımız devam ediyor’’ şeklinde konuştu.



Türk Kızılay Muğla Şube Başkanı Şadi Pirci, Marmaris’te yaşanan sel ve su baskınları sonrasında Marmaris Şube ekiplerin vatandaşların yardımına koştuğunu belirterek, “ 500 kişilik sıcak yemek talebi üzerine, İzmir Afet Müdahale Merkezi ve İzmir Lojistik merkezinden 1 panelvan araç, 1 kamyon , 1 mobil mutfak ile 5 personel bölgeye görevlendirildi. Marmaris'te Türk Kızılay ekiplerinin de desteği ile yaralar sarılıyor” dedi.

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