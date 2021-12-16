Başkan Gürün Ula’da sona yaklaşan çalışmaları İnceledi Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Ula’da sona yaklaşılan alt ve üst yapı yatırımlarını yerinde inceledi.

Ula ilçesinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ve diğer yatırımcı kuruluşlarca yürütülen alt ve üst yapı çalışmalarında sona gelindi. Ula’ya, proje kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 52 Milyon 650 Bin TL diğer yatırımcı kuruluşlar tarafından da 13 Milyon 950 bin TL olmak üzere toplamda 66 Milyon 600 bin TL yatırım yapılıyor.

Başkan Gürün’e Ula’da yoğun ilgi

Ula İlçe merkezinin çehresini değiştiren alt ve üst yapı çalışmalarını yerinde incelemek için Ula ilçesine giden Muğla Büyükşehir Belediyesi esnafı da ziyaret etti. Ayazkıyı Mahalle Muhtarı Raşit Göçmen, “Mahallemize yaptığınız çalışmalar ile mahallemizin çehresi değişti. Ula’ya ve mahalleme yaptığınız hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Üstyapı çalışmaları tamamlanıyor

Büyükşehir belediyesi ekiplerinden alınan bilgiye göre; Çalışmalar kapsamında tüm durak ve cep otoparklarının imalatı tamamlanırken, bisiklet yolu beton dökümünde son 150 metre, kent meydanda devam eden yer döşemelerinde son 230 metre, kaldırım döşemelerinde ise son 230 metrelik kısımların kaldığı öğrenildi. Bütün alt yapı imalatları tamamlanırken AYDEM firması elektrik direklerinin sökümünü en kısa sürede yaparak hava şartlarına göre en kısa sürede yolun araç trafiğine açılması planlandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.