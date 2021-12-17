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Milas'ta ‘TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’ açıldı

İHA

Milas'ta ‘TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’ açıldı

2018 yılında açılan Milas Bilim ve Sanat Merkezi tarafından bu yıl 1.si yapılan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlenen törenle açıldı.

Fuarın açılışına Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Ali Aktaş, Mahir Kuzu, Türker Yurtsever, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı. Açılış konuşmasını proje yürütücüsü olan Fen Bilimleri Öğretmeni Uğur Elüstü ve Kurum Müdürü Yavuz Yıldırım yaptıktan sonra kısa bir konuşma yapan Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın Milas Bilim Sanat Merkezimize hayırlı olmasını diledi.

Açılış kurdelesinin Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal tarafından kesilmesi sonrası Milas Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri ve öğretmenlerinin gayretleriyle hazırlanan fuarda 5 steam, 2 havacılık ve uzay, 1 Digital dönüşüm, 5 Robotik Kodlama, 1 Fizik Bilgiler, 4 Fen Bilgisi, 3 Teknoloji Tasarım dallarında sergilenen toplam 21 proje katılımcılar tarafından merak ve ilgiyle izlendi.

Sergilenen projeleri inceleyen Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, projede emeği geçen öğrencileri, öğretmenleri, okul idarecilerini, okul aile birliğini ve velileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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