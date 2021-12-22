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Muğla’da araç sayısı bir yılda 27 bin 436 arttı Türkiye İstatistik Kurumu Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Muğla’da Kasım ayı itibari ile araç sayısı 554 bin 227’ye ulaştı.

İHA

Muğla’da araç sayısı bir yılda 27 bin 436 arttı Türkiye İstatistik Kurumu Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Muğla’da Kasım ayı itibari ile araç sayısı 554 bin 227’ye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılı Kasım ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre Muğla’da Kasım ayında toplam araç sayısı 5554 bin 227’yeulaştı.
Toplam araç sayısı 554 bin 227 oldu
2020 yılı Kasım ayında toplam araç sayısı 526 bin 791 iken, 2021 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 oranında bir artış göstererek 554 bin 227’ye ulaştı.
Otomobil sayısı yüzde 4,6 arttı
Otomobil sayısı 2021 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artışla 226 bin 780’e ulaştı. Muğla’daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 226 bin 780 adet otomobil, 9 bin 394 adet minibüs, 4 bin 310 adet otobüs, 81 bin 201 adet kamyonet, 10 bin 567 adet kamyon, 183 bin 922 adet motosiklet, 36 bin 407 adet traktör ve Bin 646 adet özel amaçlı araç bulunuyor. Oransal olarak en fazla artış yüzde 23,5 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 11 bin251 adet ile motosiklette gerçekleşti.
17 bin 094 taşıtın devri yapıldı
2021 yılı Kasım ayında Muğla’da toplam 17 bin 094 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan taşıtlar içinde ilk sırada 10 binz627 adet ile otomobil yer aldı. Otomobili 2 bin 697 adet ile kamyonet, 2 bin 545 adet ile motosiklet, 465 adet ile traktör, 305 adet ile kamyon, 300 adet ile minibüs, 111 adet ile otobüs ve 44 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.
Bin 899 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı
2021 yılı Kasım ayında toplam Bin 899 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada 927 adet ile motosiklet yer alırken, ardından 515 adet ile otomobil, 294 adet ile kamyonet, 128 adet ile traktör, 28 adet ile kamyon, 3’er adet ile otobüs ve minibüs ve 1 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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