Ortaca'da Atatürk koşusu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin anısına Dalyan Mahallesi'nde koşu düzenlendi.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişinin anısına, her yıl tüm yurtta düzenlenen ve en eski Atletizm faaliyetlerinden biri olan Büyük Atatürk Yol Koşusu Ortaca Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Koordinesinde, Küçükler, Yıldızlar, Gençler ve Veteranlar kategorilerinde toplam 162 sporcunun katılımıyla Dalyan Mahallesi Sülüngür Gölü kenarında bulunan parkurda koşuldu. Kategorilerinde ilk 3 dereceye giren sporculara düzenlenen ödül töreni ile madalyaları verildi.

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