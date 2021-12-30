Serbest bırakılıp, tekrar gözaltına alınan nitelikli cinsel istismar şüphelisi tutuklandı

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Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 2 ay önce bir kadına yönelik nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan ve bir süre sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Orçun Gültekin (24) yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Gültekin, tutuklandı.

Olay, geçen 25 Ekim'de ilçenin Mesudiye Mahallesi'nde meydana geldi. 21 yaşındaki yüksek lisans öğrencisi bir kadına nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Orçun Gültekin, olayın ardından açılan davanın ilk duruşması görülmeden Datça Sulh Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartıyla geçen 23 Aralık günü serbest bırakıldı. Datça Kadın Platformu ve Datça Kent Konseyi Kadın Meclisi, Gültekin'in serbest bırakılmasına tepki göstermek için basın açıklaması düzenledi. Datça Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararına, Datça Cumhuriyet Savcılığı ve mağdur vekili itirazda bulundu. İtirazları değerlendiren Muğla 2. Sulh Ceza Mahkemesi bugün öğle saatlerinde Gültekin hakkında yeniden yakalama kararı çıkardı. Mahkemenin yakalama kararı üzerine Datça Jandarma Komutanlığı ekipleri saat 15.00 sıralarında Gültekin'i Mesudiye Mahallesi'ndeki evinde yakaladı. Adliyeye sevk edilen Gültekin, tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2021-12-30 19:20:41



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