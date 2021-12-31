Marmaris’te denizin rengi kahverengiye dönüştü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak yağış etkili olurken, denizin rengi de kahverengiye dönüştü.



Marmaris'te iki gündür aralıklarla devam eden sağanak yağış etkili oldu. Bir günde metrekareye 155 kilogram yağmurun düştüğü ilçe merkezi ve kırsal mahallerinde denizin rengi ise kahverengiye döndü. Sabah güneşli bir havaya uyanan Marmarisli vatandaşlar, denizin renginin kahverengiye dönmesine şahitlik etti. İçmeler Mahallesi'nde yağmur suları ile dağlardan gelen çamur ve balçık mavi denizi, kahverengiye döndürdü. Denizdeki kirliliğe aldırış etmeyen plajdaki kazlar ise denizin keyfini sürdü.

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