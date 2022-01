Dünya Türkleri Derneği'nin topladığı kapaklar engellilere umut oluyor

Dünya Türkleri Eğitim ve Kültür Derneği, topladığı şişe kapaklarıyla engelli vatandaşlara umut oluyor.



Dünya Türkleri Eğitim ve Kültür Derneği, “Plastik Kapakları Atmayın, Toplayın” sloganıyla başlattığı kampanya ile önemli bir sosyal sorumluluk projesine dahil oldu. Kuruluş yılı olan 2019’dan bugüne, az zamanda önemli işlere imza atan dernek, yurt içi ve yurt dışında da faaliyetlerde bulunarak ihtiyaç sahibi kişilere ulaşıyor.



Kurucu Genel Başkanı Dr. Oya Canbazoğlu ile birlikte Genel Başkan Yardımcısı Erhan Sayın ve Milas Kültür ve Sosyal Etkinlikler Başkanı Mevlüt Korkmaz’ın uyum içerisinde sürdürdüğü çalışmalar meyvelerini vermeye devam ediyor.



Muğla genelinde sürdürdükleri proje ile topladıkları plastik şişe kapaklarını Türkiye Sakatlar Derneği Bodrum Şube Başkanı Esma Ezenel’e teslim eden Dünya Türkleri Eğitim ve Kültür Derneği üyeleri çalışmalarına ara vermeksizin devam edeceklerini belirtti.



Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile işbirliği içerisinde örnek çalışmalarda bulunan dernek yönetimine desteklerinden ötürü teşekkür eden Ezenel, “Engelli bireylerimiz toplumun birer parçası. Hemen hemen her alanda gösterdikleri başarılarla da bunları ispatlamış durumdalar. Bizlerin amacı daha fazla vatandaşa ulaşmak için emek harcamaktır. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.



Dünya Türkleri Eğitim ve Kültür Derneği Genel Başkan Yardımcısı Erhan Sayın ise, Muğla genelinde sürdürdükleri kampanya dahilinde topladıkları plastik kapakların ikinci teslimini de yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

“Dernek olarak topladığımız her kapak engelli vatandaşlarımıza umut olacaktır. Onların yüzlerini güldürmek, eksiklerini gidermek için mücadele ediyoruz. Milas ilçemizde de ihtiyaç sahibi engelli bireylere bu anlamda araç gereç temini yapacağız. Vatandaşlarımız afişimizde belirttiğimiz iletişim numaralarından ya da sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşarak ihtiyaçlarını iletebilirler. Genel Başkanımız Sayın Dr. Oya Canbazoğlu’nun girişimleri ve desteği ile sürdürdüğümüz çalışmaların, kampanyaların amacına ulaştığını görmek bizleri daha da yüreklendirmektedir. Genel Başkanımızın da her ortamda dile getirdiği gibi ‘Türk’ün Türk’ten Başka Dostu Yoktur’. Bu söz doğrultusunda emek harcamaya, ter dökmeye devam edeceğiz.”

