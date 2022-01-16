Fethiyespor - Kırıkkale Büyük Anadoluspor: 1-0

FETHİYE, (DHA)STAT: İlçe
HAKEMLER: Ahmet Balkan (xx), Hakan Pekyürek (xx), Hakan Dursun (xx)
FETHİYESPOR: Enes (xxx) Erdinç (xx), Soner (xxx), Özgür (xx), Onur (xxx), Serdar Ümit (xx) (Dk. 90 Berkin), Talha (xxx) (Dk. 90 Şahan), Nurettin (xxx) (Dk. 85 Burak), Serhat (xxx), Ali Han (xx) (Dk. 90 Kadir), Serhan (xxx) (Dk. 79 İbrahim x)
KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR: İlker (x) Yunus Emre (x), Mehmet (xx), Doğukan (x), Emrah (xx) (Dk. 89 Osman) , Yasin (x) (Dk. 73 Osman x), Uğur (xx), Ali Kemal (x) (Dk. 81 Seyit Mehmet), Onur (xx) (Dk. 88 Yiğit Alp), Ufukcan (x) (Dk. 46 Serkan x), Reha (x)
GOLLER: Dk. 67 Serhan (Fethiyespor)
SARI KARTLAR: Ali Han, Serhan (Fethiyespor), Uğur, Yiğit Alp (Kırıkkale)TFF 3'üncü 3'üncü Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Fethiyespor hata yapmadı. Evinde Kırıkkale Büyük Anadolu Spor'la karşı karşıya gelen Fethiyespor sahadan 1-0 galip ayrılarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın 67'nci dakikasında sahneye çıkan Serhan takımına 3 puanı getiren golü kaydetti. Fethiyespor bu sonuçla son 7 maçını kazandı ve 46 puana yükselerek liderliğini sürdürdü.
DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)
2022-01-16 15:23:40
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