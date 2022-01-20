Muğla, genç işe yerleştirmede Türkiye üçüncüsü 2022 yılı birinci Muğla İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında Özel sektörde genç işe yerleştirmede Muğla’nın Türkiye üçüncüsü olduğunu ifade edildi.

Muğla İl İstihdam Kurulu’nun 2022 yılının birinci toplantısı yapıldı. Vali Orhan Tavlı Başkanlığında ilgili kurum temsilcileri, odalar, dernekler, sendika ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı toplantı Ula’da yapıldı.

Toplantıda İŞKUR olarak istihdama yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgiler veren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İlyas Sarıyerli, 2021 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Özel sektörde genç işe yerleştirmede Muğla’nın Türkiye üçüncüsü olduğunu ifade eden Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İlyas Sarıyerli, işveren ziyaretleri ve danışmanlığı, işbaşı eğitim programlarına engelli katılımcı hedeflerinde Muğla’nın Türkiye’de ilk 10’da yer aldığını söyledi.

2021 yılında 23 bin 500 kişinin işe yerleştirildiği, 4 bin 402 vatandaşın işbaşı eğitim programından faydalandığı, 93 kişinin çeşitli mesleki eğitim kurslarına katıldığı belirtildi. 2021 yılında 13 bin 500 kişinin işsizlik sigortası ödemesinden, 29 bin 950 kişinin kısa çalışma ödeneğinden, 25 bin 100 kişinin nakdi ücret desteğinden faydalandığı ve Toplum Yararına Destek Programı kapsamında Bin 980 kişinin istihdam edildiği bildirildi.

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