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Ören'deki yat, inşat ve bakım tesislerinde çalışacak ara eleman zorluğu yaşanıyor

İHA

Ören'deki yat, inşat ve bakım tesislerinde çalışacak ara eleman zorluğu yaşanıyor

Milas Ören’in Türkevleri Mahallesi'nde kısa sürede birbiri ardına mükemmel yat inşaat ve bakım tesisleri kurulmasına rağmen tesislerde çalışacak ara elaman bulmakta zorluklar yaşanırken bu tesislerin ve yatların ihtiyacı olan akaryakıtı karşılayacak bir akaryakıt istasyonunun olmayışı sıkıntı yaratıyor. Tesislerde çalışan personelin kiralık ev bulamayışı da kalıcı personel gelişini olumsuz şekilde etkiliyor.

Milas’ın Gökova Körfezi kıyısındaki mahallesi Ören’in Türkevleri Mahallesi, yat yapımı, bakımı ve çekek yeri bakımından yeni bir çekim merkezi haline geldi. Ören’de birbiri ardına kurulan ve yat yapımı, bakımı ve çekek hizmeti veren modern tesisler kısa sürede çok büyük ilgi görmeye başladı. Başta Bodrum’dan ve Akdeniz’de çeşitli ülkelerin marinalarından bakım ve çekek hizmeti alan yatlar kısa sürede tercihlerini Ören’e kaydırmaya başladı. Ören’deki yat yapımı, bakımı ve çekek yeri tesislerindeki gelişmeyi değerlendirmek, kurulan tesislerin var ise sorunlarını belirlemek ve önerilerini dinlemek için Milas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi (MİTSO), Ören’deki tesisleri ziyaret etti. MİTSO Meclis Başkanı Mustafa Yüksel ve beraberindeki heyet yat yapımı, bakımı ve çekek yeri tesislerinin yöneticileriyle görüştü.

MİTSO yöneticilerinin ziyaret ettiği Ören’de kurulan modern yat yapım, bakım ve çekek hizmeti veren tesislerden birinin İşletme Müdürü Fatih Çelik, işletmelerinin yurtiçinden olduğu kadar yurtdışından da büyük ilgi gördüğünü ifade etti. Çelik, Ören’in yat yapımı ve bakım onarımı bakımından daha da gelişeceğini belirterek, “Burada yat yapımı, bakımı ve çekek yeri konusunda hızlı bir gelişme var. Fakat bazı sorunlar da yaşıyoruz. En büyük eksikliğimiz, bizde ve komşu diğer tesislerde çalışacak nitelikli ara eleman bulamıyoruz. Böyle olunca İstanbul’dan, Bodrum’dan ekipler davet etmek zorunda kalıyoruz. Ancak onların kalabileceği kiralık ev bulmak da mümkün olmuyor. Örenliler evlerini daha çok turizm amaçlı haftalık, aylık kiraya vermek istiyorlar” dedi.

Tesislerde çalışan taşıtlar ve teknelerin akaryakıt ihtiyacını karşılanmakta da zorlandıklarını anlatan Çelik, “Ne yazık ki Ören’de, yakınımızda bir akaryakıt istasyonu yok. Bunun sıkıntısın yaşıyoruz” dedi.

MİTSO Yöneticilerinin ziyaret ettiği bir diğer işletmenin İmalat Müdürü Kaya Tümer, “Buradaki her tesiste ara eleman eksikliği var. Teknik eleman bulamıyoruz. Elektrik, kaynak ve motor üzerine teknik ara eleman arıyoruz, bulamıyoruz. Meslek liselerinin nitelikli ara elaman yetiştirmesi gerekiyor. Meslek liselerinden zaman zaman gelenler oluyor, ancak bunlar çok yetersiz. Meslek liselerinin eğitim kalitesinin yükseltilmesi gerek” diye konuştu.

Tesiste çalışanların en başta gelen sorununun konut sorunu olduğunu belirten Kaya Tümer, “Ören turistik bir yer. Dolayısıyla kiralık ev bulmak neredeyse imkansız. Bu da bizim eleman bulmamızı güçleştiriyor” diye konuştu.

İmalat Müdürü Tümer, tesislerde çalışan taşıtlara ve teknelere akaryakıt verecek yakında bir akaryakıt istasyonunun olmayışının da büyük bir eksiklik olduğunu vurgulayarak, “Bunların yanı sıra bir de ciddi anlamda bir su ihtiyacımız var. Kullanma suyu bulmakta zorluk çekiyoruz” dedi.

MİTSO girişimlerde bulunacak
Milas Ören’in Türkevleri mahallesindeki yat yapımı, bakımı ve çekek yerlerini ziyaret eden MİTSO yönetimi, tesislerin yöneticilerine dile getirdikleri sorunlarla ilgileneceklerini bildirdi. MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, özellikle ara elaman ihtiyacının önemini vurgulayarak, “Bu konuda kaymakamımızla, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ve TOBB ile görüşeceğiz ve valimize durumu anlatacağız, sorunlarınızı ileteceğiz. Burada kurulmuş olan milyarlık tesisler için eleman bulunamayışı ciddi bir sıkıntı. Her yerde işsizlikten söz edilirken ara elaman açığının olması çok önemli. Gerekirse gemi inşaatı bölümüne ara eleman yetiştirmek için meslek yüksekokullarına öğrenci alınmalı ve iyi bir şekilde eğitim verilmeli. Bu konuda girişimlerde bulunacağız. Su sorununun çözümü için de Milas Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ile görüşeceğiz. Eksikleri anlatacağız, çözümü için girişimlerde bulunacağız” dedi.

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