Pınar Gültekin cinayeti davasında 9'uncu duruşma (3)

Yarışmadan kazandığı parayı ne yaptı?

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DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Cemal Metin Avcı'nın avukatları, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Adli Tıp Üçüncü Üst Kurulu'nca gönderilen raporu incelemek için ek süre talep etti. Mahkeme heyeti, talebi kabul etti. Duruşmaya saat 17.00'ye kadar ara verildi.Fırat AKAY-Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Fırat AKAY-Cavit AKGÜN

2022-01-24 15:25:47



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