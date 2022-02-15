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Hamile eşini kayalıklardan iten kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis Fethiye Kelebekler Vadisi’nden düşerek ölen hamile Semra Aysal’ın ölümü ile ilgili görülen davada Semra Aysal’ın kocasına ağırlaştırılmış müebbet hapis kararı çıktı

İHA

Hamile eşini kayalıklardan iten kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis Fethiye Kelebekler Vadisi’nden düşerek ölen hamile Semra Aysal’ın ölümü ile ilgili görülen davada Semra Aysal’ın kocasına ağırlaştırılmış müebbet hapis kararı çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 19 Haziran 2018 tarihinde Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirmek için çıktıkları kayalıklardan eşini iterek karnındaki bebeğiyle ölümüne neden olduğu iddia edilen Hakan Aysal ile ilgili karar açıklandı. Aysal, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Fethiye Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada yapılan son duruşmada sanık Hakan Aysal tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada, olayda yaşamını yitiren Semra Aysal'ın ağabeyi Naim Yolcu ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.
Davanın cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında sanığın inilmesi garip bir yere hamile eşini götürerek saatlerce beklettiğini, olay yerinde eşinin düştüğünü görmediği ifadesinin inandırıcı olmadığını, sanığın kendi ferdi kaza sigortasının lehtarı kısmında yasal mirasçıları ibaresi yazdığı eşinin sigorta poliçesinde ise sadece Hakan Aysal yazdığını anlattı.
Savcı, sanık Hakan Aysal’ın ‘Gebe eşini kasten, tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Son savunmasını yapan sanık Hakan Aysal, üzerine atılı suçu işlemediğini belirterek tahliyesini ve beraat talebinde bulundu.
Karar için verilen ardından mahkeme heyeti Semra Aysal’ın ölümü ile ilgili kararı açıkladı. Kararda oy çokluğuyla sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.
Duruşmanın ardından açıklama yapan Semra Aysal'ın ağabeyi Naim Yolcu, adalete olan güvenlerinin tecelli ettiğini belirterek, “Biz en başından beri adalete güveniyorduk. Adalet de bugün son sözü söyledi. Müebbet verdi. Böylelikle haklı olduğumuz, bu cinayetin tasarlanmış olduğu da ortaya çıkmış oldu. Acımız bitmeyecek ama, yine de içimize bir su serpildi. En azından bir ceza aldı, yanına kar kalmadı. Artık ülkemizde böyle kadın cinayetleri kimsenin yanına kar kalmasın. Adaletimiz kararını verdi bu yönde. Mutlu musun derseniz, kardeşim gitmiş, ama ceza aldığı için bir nebze olsun içimize su serpildi. Adaletimize en başından beri güvendik ve adalet yerini buldu. Bu konuda destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

OLAY
Semra Aysal, Kelebekler Vadisi'nde 19 Haziran 2018'de fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşerek karnındaki 7 aylık bebeğiyle hayatını kaybetmişti. Ölümün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturmada olaydan kısa süre önce eşine 400 bin lira değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı tespit edilen Hakan Aysal gözaltına alınmış, eşini iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla da 21 Kasım 2020'de tutuklanmıştı.

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