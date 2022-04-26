Başkan Ceylan, yayla yollarında incelemelerde bulundu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Belediye Başkanı Kamil Ceylan AğlaBeyağaç yolunun durumunu kontrol amacıyla yerinde incelemelerde bulundu.



Belediye Başkanı Kamil Ceylan, AğlaBeyağaç Yolu güzergahında kapalı yolların bulunduğunu yerinde görünce vatandaşlar için ferah ve ulaşılabilirliği kolaylaştırmak adına yolların açılması ve düzeltilmesi talimatını verdi. Başkan Ceylan, yollarda yaptığı inceleme sonrasında yaptığı açıklamada, “Köyceğiz’de aynı anda 4 mevsimi görmek mümkündür. İlçe merkezinde sıcaklık 2530 derece olarak görüldüğü bu günlerde Sandras Dağı’nda hala karla karşılaşılıyor. Bir taraftan yaz havası nedeniyle denize girilirken, bir tarafta bahar tüm canlılığıyla hüküm sürüyor, yükseklerde de kış havası yaşanabiliyor. Böylesine güzelliklerle donatılmış olan şehrimizi görenler hayranlıklarını saklayamıyorlar. Köyceğiz Belediyesi olarak olumsuz kış şartlarından etkilenen, bozulan ve kapalı bulunan yolları onarıp açarak vatandaşların konfor ve güvenliğini sağlamak için yerinde incelemelerde bulundum. Yolların en kısa zamanda ulaşıma hazır hale gelmesi için gerekli talimatları verdim.” diye konuştu.

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