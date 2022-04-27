Milas'ta atık pil ve kullanılmayan ilaçlar toplandı

Milas Bilim Anadolu Lisesi öğrencileri, TEMA Vakfı Muğla Milas İlçe Sorumlusu Mehmet Nergiz ile birlikte Cumhuriyet Caddesi boyunca yer alan iş yerlerinden atıl pil ve ilaçları topladı.



Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı'nın (TEMA) düzenlediği farkındalık etkinliklerine bir yenisi daha ekledi. Milas Bilim Anadolu Lisesi öğretmenleri; Tankut Kırem, Taner Öz ve 27 öğrenci, TEMA Muğla Milas İlçe Sorumlusu Mehmet Nergiz ile birlikte Milas'ta bulunan esnaftan atık pilleri ve kullanılmayan ilaçları toplayıp çevreyi korumak adına örnek bir davranış sergiledi.



Hisarbaşı Mahallesi’nden başlayıp, Cumhuriyet Mahallesi boyunca iş yerlerini gezerek esnafın elindeki atık pilleri toplayan öğrenciler, esnafa atık pilleri evsel atıklardan ayrı tutmaları gerektiği konusunda da uyarılarda bulundu. Esnafın elindeki tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları da toplayan öğrenciler, topladıkları ilaçları Milas Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda bulunan atık ilaç toplama kutusuna attı.



Çocukların, gençlerin teorikten öte pratiğe dökülmüş faaliyetlerden daha çok keyif aldığını, bu sayede öğrendiklerini de gündelik hayatlarına yansıttığını belirten TEMA Vakfı Muğla Milas İlçe Sorumlusu Mehmet Nergiz, “Hepimizin bildiği, duyduğu bir gerçek var ki atıl pil ve ilaçları evsel atıklarla aynı yere atmamalıyız. Pillerin, ilaçların yeri çöp değil, atık pil ve ilaç kutularıdır. Pillerin içerisinde yer alan ağır metallerin suya, toprağa zararı tahmin edemeyeceğiniz kadar çoktur. Bugün düzenlediğimiz etkinlikteki amacımız atık pil ve ilaçların çevreye zararları konusunda vatandaşların dikkatini çekmektir. Milas Bilim Anadolu Lisesi idaresine, öğretmenlerine ve öğrencilerine çevreye karşı duyarlı bir davranış sergiledikleri ve bizlere destek oldukları için çok teşekkür ediyorum” dedi.

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