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İple boğduğu Kerim'i 'Antalya'ya gezmeye gidiyoruz' diyerek aracına almış

DHA

İple boğduğu Kerim'i 'Antalya'ya gezmeye gidiyoruz' diyerek aracına almış


Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)-MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde iple boğularak öldürüldüğü belirlenen Kerim Bozan (24) cinayeti ile ilgili tutuklanan Irak uyruklu Haydar Mahdi Kareen Suwaed (31) ifadesinde, "Kerim'i arayarak Antalya'ya gezmeye gideceğimizi ve bizimle gelmesini rica ettim. Kendisini aracımıza aldık, Elizabeth'in yanına Kerim oturdu. Bir süre sonra hırdavatçıdan satın aldığım ipi boğazına geçirdim ve boğdum" dedi.
Olay, önceki akşam Seydikemer ilçesi, Boğalar Mahallesi'nde meydana geldi. Atlıdere yol ayrımındaki dere yatağında bir kişiyi hareketsiz görenler, durumu 12 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Öldüğü belirlenen ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İple boğularak öldüğü belirlenen kişinin, otellerde garson olarak çalışan Kerim Bozan olduğu belirlendi.
İKİ SEVGİLİ GÖZALTINA ALINIP, TUTUKLANDI
Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), cinayetle ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, Kerim Bozan'ı son olarak İngiliz uyruklu Elizabeth Rose Oleary (37) ile Irak uyruklu Haydar Mahdi Kareen Suwaed ile görüldüğünü belirledi. Sevgili oldukları öğrenilen Oleary ile Suwaed, Fethiye ilçe merkezindeki bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.
'CESEDİ KİMSENİN BULUNMADIĞI DERE YATAĞINA ATTIK'
Haydar Mahdi Kareen Suwaed, jandarmadaki ifadesinde, "Elizabeth, ortak arkadaşımız Kerim'in kendisine mesaj atarak ya da sözlü olarak rahatsız ettiğini söyledi. Kerim ile konuşarak kendisini uyardım. Uyarılarıma rağmen sevgilimi rahatsız etmeye devam etti. Kerim'i arayarak Antalya'ya gezmeye gideceğimizi ve bizimle gelmesini rica ettim. Kendisini aracımıza aldık. Aracı süren Elizabeth'in yanına Kerim oturdu. Bir süre sonra hırdavatçıdan satın aldığım ipi boğazına geçirdim ve boğdum. Öldüğünden emin olduktan sonra cesedi kimsenin bulunmadığı dere yatağına attık" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Seydikemer Cavit AKGÜN
2022-04-28 13:09:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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