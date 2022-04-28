Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir ahır ve odunlukta çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.



Gece saatlerinde Mumcular Karaova Mahallesi 123 Sokak üzerinde ahır ve odunluk olarak bir yapıda yangın başladı. Elektrik hatlarından çıktığı ifade edilen yangında tutuşan odunlar, ahırı sardı. Yerleşim yerleri içerisindeki yangında ahır alev topuna döndü. Mahalleli, evlerinin dibinde çıkan yangında büyük bir korku ve panik yaşadı. İhbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangın bölgesine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı. Yangında ahır kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.