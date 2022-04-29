Seydikemer’de otomobil şarampole devrildi:1 ölü, 5 yaralı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Dudu G. idaresindeki 48 FG 860 plakalı otomobil, FethiyeAntalya kara yolu Dont mevkisinde şarampole devrildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım çağrısı üzerine olay yerine sağlık, Jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Hanife Malpınar’ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü ile Esma M., Halil G. , Batuhan G.(3) ve Emir S. (3) Fethiye’deki hastanelerde tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.