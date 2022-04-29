Başkan Gürün 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 1 Mayıs İşçi Bayramı, Emek ve Dayanışma Günü için kutlama mesajı yayımladı.



1 Mayıs’ın ülkesinin kalkınması ve refahı için var gücüyle çalışan, eşit, adil bir düzen için mücadele eden tüm emekçilerin bayramı olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin izinde emek veren, alın teri döken herkesin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlarım” dedi.



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; “Bir ülkenin tüm kaynakları ile kalkınması ve üretmesi için, işçisinden çiftçisine, memurundan emekçisine eşit, adil bir düzenin var olması gerekir. Emeğinin karşılığını alan, evine mutlu giden ve ekonomik özgürlüğünü kazanan sınıflardan oluşan toplumlar kısa sürede kalkınır. Bunun en güzel örneği Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu 1923 dönemidir. Kısa zamanda çökmüş bir imparatorluktan modern bir ülke kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, işçisi, emekçisi, üreten köylüsü ile mükemmel bir sistem kurmuş, devrimleri ile her platformda gelişen genç Cumhuriyet, çağdaş medeniyetlere kısa zamanda yetişmiştir. Bu başarıda işçi sınıfının, üreten köylümüzün emeğinin, alın terinin payı büyüktür. Günümüzdeki gibi bir taraf zengin olurken bir tarafın bertaraf olmadığı, herkesin üretime katılarak eşit, adil bir düzen içerisinde Türkiye Cumhuriyeti yükselmiştir. Üretimde öz kaynaklarını kullanan, fabrikaları, limanları ile yerli, toprağına, köylüsüne sahip çıkan, üreten köylüyü tekrar milletin efendisi yapan, işçisinin, emekçisinin alın terinin hakkını veren bir düzenle, ülkemizin Atatürk’ün aydınlattığı yolda kuruluş ayarlarına döndüğü günlere en kısa sürede ulaşacağına inanıyor, tüm emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

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